17 Febbraio 2026

Ospedale di Livorno, Forza Italia attacca: “Basta rinvii, servono date certe”

Forza Italia Livorno alza il livello dello scontro politico sul nuovo ospedale e chiede chiarezza sui tempi. Nel mirino finiscono le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha parlato di “prima pietra entro fine mandato”.

Secondo gli esponenti azzurri, la formula utilizzata non rappresenta una scadenza concreta. “Fine mandato significa 2030, tra cinque anni – sottolineano – e non equivale né all’apertura del cantiere né all’avvio dei lavori. Si parla, forse, di una prima pietra entro cinque anni. È questo il risultato di decenni di promesse alla città?”.

Forza Italia ricorda che l’opera risulta inserita nel Decreto del Ministero della Salute del 5 novembre 2024, nell’ambito del piano triennale di investimenti 2024–2026 valutabile da INAIL. Un orizzonte temporale definito che, secondo il partito, non può essere dilatato fino alla fine della legislatura regionale.

Il nodo, spiegano, riguarda i passaggi tecnici decisivi: progetto esecutivo, atti attuativi, iter autorizzativi. Se questi non verranno completati entro la finestra prevista dal piano triennale, il rischio di ulteriori slittamenti diventerà concreto. “Non è polemica – affermano – ma responsabilità amministrativa”.

Nel documento politico si evidenzia come negli anni le scadenze siano state più volte spostate, senza che oggi esista un cronoprogramma ritenuto credibile per l’avvio del cantiere. A questo si aggiunge la critica al Partito Democratico livornese, accusato di silenzio su un tema considerato strategico per la città.

Forza Italia annuncia quindi un accesso formale agli atti per verificare lo stato reale degli impegni, le condizioni del piano 2024–2026 e le scadenze effettive legate al finanziamento. L’obiettivo dichiarato è fare chiarezza su tempi e procedure.

“Livorno non ha bisogno di slogan – concludono – ma di date certe, atti concreti e rispetto per una comunità che attende da anni una nuova struttura sanitaria”.

Il comunicato porta la firma dell’onorevole Chiara Tenerini, segretario provinciale di Forza Italia Livorno, della segretaria comunale Elisa Amato e del consigliere comunale Alessandro Guarducci.

