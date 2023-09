Home

Ospedale di Livorno, Gazzetti, Pd: «Progetto che difende e rafforza la sanità pubblica dei nostri territori. Grazie a grande lavoro di squadra»

7 Settembre 2023

Livorno 7 settembre 2023 – Ospedale di Livorno, Gazzetti, Pd: «Progetto che difende e rafforza la sanità pubblica dei nostri territori. Grazie a grande lavoro di squadra»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, che questa mattina ha preso parte all’Incontro tecnico di presentazione del progetto per il nuovo ospedale di Livorno, presso la sala consiliare del Palazzo Granducale:

«Oggi, con soddisfazione, vediamo prendere forma e diventare realtà un progetto fondamentale per la sanità pubblica livornese e toscana»

«La presentazione del progetto del nuovo ospedale di Livorno è un passaggio importante per il futuro della nostra città.

È un elemento che contribuisce a rafforzare e a dare prospettiva alla sanità pubblica del territorio:

siamo di fronte ad una straordinaria opportunità di crescita che non riguarda soltanto la sanità livornese ma quella di un’intera provincia e di tutta la regione.

Il tema della realizzazione dell’ospedale di Livorno è stato uno dei temi forti del mio impegno politico e istituzionale portato avanti, in queste due legislature, come rappresentante territoriale nelle istituzioni regionali. I passi avanti fatti finora sono frutto di un lavoro di squadra fondamentale, su cui abbiamo creduto, e per il quale ringrazio tantissimo per l’ascolto e l’impegno il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessore alla salute, Simone Bezzini, il Direttore Generale dell’Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani ed il Sindaco Luca Salvetti la cui determinazione sul tema è stata ed è fondamentale.

Voglio rivolgere un ringraziamento anche ai progettisti e a tutti i tecnici che hanno reso possibile arrivare a questo passaggio. Un lavoro di squadra che caratterizzerà il prosieguo dell’iter che porterà alla concretizzazione della struttura.

Questo è un modo reale per costruire e cercare di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini livornesi e toscani, per offrire servizi sociosanitari sempre più moderni ed efficienti e per dare ai professionisti della sanità pubblica un luogo nel quale lavorare all’altezza delle loro qualità.

Importante anche il percorso di partecipazione annunciato dalla Dg Casani che sicuramente sarà utilissimo per far conoscere ancora meglio questa proposta alla cittadinanza e per raccogliere idee e suggerimenti ulteriori.

Oggi dunque con soddisfazione vediamo gli sforzi di un forte impegno prendere forma e concretizzarsi avendo come stella polare la difesa ed il rafforzamento della sanità pubblica.

Un lavoro che in questi anni ho condiviso con chi ha creduto, sin da subito, a questa opportunità e che l’ha come me difesa in ogni modo ed in ogni luogo. Avanti insieme, avanti così!».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in occasione della presentazione del progetto del nuovo ospedale di Livorno.

