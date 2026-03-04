Home

4 Marzo 2026

Ospedale di Livorno, giovedì 5 marzo limitazioni di traffico e parcheggio nei pressi dei padiglioni 5, 6 e 7

Domani, giovedì 5 marzo, il traffico e i posteggi auto nei pressi dei padiglioni 5, 6 e 7 dell’ospedale di Livorno saranno limitati per consentire il passaggio dei mezzi necessari all’aslfaltatura.

L’intervento, che inizierà alle ore 7 e si concluderà entro le ore 16, sarà seguito dal personale addetto e dal servizio di vigilanza.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi.