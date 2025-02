Home

Cronaca

Ospedale di Livorno, il dottor Baldassare Ferro nuovo direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione

Cronaca

7 Febbraio 2025

Ospedale di Livorno, il dottor Baldassare Ferro nuovo direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione

Livorno 7 febbraio 2025 Ospedale di Livorno, il dottor Baldassare Ferro nuovo direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione

Il dottor Baldassare Ferro è stato nominato nuovo direttore del reparto di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell’ospedale di Livorno.

“Ringrazio per questa nomina la direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – dichiara il neo primario Baldassare Ferro – nella figura della dottoressa Maria Letizia Casani. La nostra Unità operativa ha una lunga storia ed è un centro d’eccellenza grazie al lavoro dei miei predecessori, tra i quali mi piace ricordare il dottor Paolo Roncucci da pochi mesi in pensione. Conto su un gruppo medico e infermieristico di altissimo spessore che si è formato su un campo polispecialistico che caratterizza il nostro ospedale. L’ospedale di Livorno si caratterizza per essere il riferimento hub aziendale di chirurgie specialistiche di altissimo livello come la neurochirurgia, la chirurgia vascolare e toracica del politrauma, nonché delle specialità di radiologia interventistica e endoscopica avanzata, emodinamica ed aritmologica. L’anestesista rianimatore ha un ruolo cardine nel supporto e cura di tutte queste patologie complesse provenienti anche dagli altri ospedali presenti sul territorio di competenza aziendale. L’obiettivo è rafforzare le peculiarità e l’identità delle professionalità nel continuo lavoro multidisciplinare che lo contraddistingue”.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche dalla direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani: “Il dottor Baldassare Ferro è un professionista di grande esperienza e competenza, che ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di gestione nei contesti complessi proposti della terapia intensiva e dell’anestesia. La sua nomina si inserisce in un percorso di consolidamento e potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale di Livorno, con l’obiettivo di garantire ai pazienti cure sempre più efficaci e sicure. Sono certa che, grazie alla sua guida, il reparto di Anestesia e Rianimazione continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’intera area di competenza aziendale. Il nostro impegno è rivolto al costante miglioramento delle competenze professionali attraverso la formazione e l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Investire nella crescita del personale sanitario significa garantire ai pazienti cure di qualità e un percorso assistenziale sempre più personalizzato e sicuro. Il dottor Ferro sarà chiamato a guidare l’unità operativa verso nuove sfide in sinergia con le altre realtà sanitarie”.

Ospedale di Livorno, il dottor Baldassare Ferro nuovo direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione