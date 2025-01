Home

Ospedale di Livorno, in città la seconda tappa del corso itinerante organizzato dal Gruppo Toscano Ecoendoscopia

24 Gennaio 2025

Livorno 24 gennaio 2025

L’ospedale di Livorno ha ospitato la seconda tappa del corso itinerante organizzato dal Gruppo Toscano di Ecoendoscopia (GT-EUS) rivolto a giovani medici e infermieri di Gastroenterologia dal titolo “Le lesioni della parete del tratto digestivo superiore e inferiore”.

“L’ecoendoscopia è una tecnica diagnostico-terapeutica che negli ultimi anni si è ampiamente diffusa – spiega Raffaele Manta, direttore Endoscopia Digestiva Azienda USL Toscana nord ovest – grazie anche alla possibilità di ottenere, con minima invasività, immagini ad alta risoluzione del tratto gastroenterico. Assieme ai rappresentanti delle altre Aziende sanitarie e universitarie abbiamo così deciso di creare, per primi in Italia, un gruppo regionale con l’idea di creare un un team diffuso di esperti attivi su tutta la Toscana. Sulla falsariga dei corsi nazionali abbiamo così strutturato una formazione itinerante per offrire competenze di volta in volta più complesse. Così dopo il primo evento che si è tenuto a Careggi e che ha trattato i fondamenti dell’esame ecografico addominale e le prime nozioni dell’ecoendoscopia, oggi sono state affrontate le patologie del tratto digestivo, mentre nei successivi appuntamenti di Siena e Firenze saranno poi affrontate le tematiche delle pancreatiti e delle patologie tumorali. In questo modo la Toscana diventa pioniera in un settore che rappresenta il futuro della sanità. Quello che mi piace poi sottolineare di questa iniziativa, anche in questo caso un unicum in Italia, è il coinvolgimento degli infermieri perché siamo convinti che sia fondamentale l’espertizzazione di tutto il personale coinvolto in questo tipo di procedure ”.

All’evento sono intervenuti oltre al primario Raffaele Manta anche Luca Carneglia (direttore presidio ospedaliero di Livorno), Maria Rosa Biagini (direttore Gruppo Toscano di Ecoendoscopia), Andrea Sostilio (Endoscopia Livorno e coordinatore scientifico del corso), Spartaco Sani (Area delle Malattie Infettive), Paolo Viacava (direttore Anatomia Patologica Sud), Antonella Perini (Uos Gestione Livorno Ospedale e Territorio) e Giacomo Castelli (Coordinatore infermieristico Polo Endoscopico).