28 Ottobre 2025

Livorno 28 ottobre 2025 Ospedale di Livorno, in Pediatria è ripartito il progetto che porta i cani-bagnino in corsia

Eva e Annie sono state le protagoniste del nuovo avvio del progetto “I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia” realizzato della Pediatria dell’ospedale di Livorno con la collaborazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio e premiato nel febbraio scorso con la medaglia al valore cinofilo.

“Oggi diamo nuovamente il benvenuto in reparto – spiega Roberto Danieli, direttore Pediatria Livorno – a Eva e Annie, due splendidi esemplari di golden retriever che, dopo la pausa estiva che lòe ha viste impegnate sulle coste del nostro mare sono tornate a farci visita accompagnate dalle addestratrici della Scuola Italiana Cani Salvataggio Toscana. Grazie a questo progetto verranno a fare visita periodicamente ai nostri piccoli degenti portando momenti di svago molto graditi e apprezzati anche da genitori e operatori sanitari. Tutti gli animali, oltre ad essere certificati dal punto vista veterinario, sono specificatamente addestrati e brevettati per attività di salvaguardia e salvataggio delle spiagge e su macerie, ma impiegati anche in importanti progetti sociali di supporto per associazioni o realtà scolastiche. Tutte caratteristiche che permette loro di poter stare serenamente con i nostri bambini. Il ricovero rappresenta sempre un momento di disagio dovuto al fatto di vivere un momento di malattia in un ambiente sconosciuto. Tutte le nostre iniziative mirano proprio ad umanizzare il reparto e alleviare questo disagio al fine di migliorarne il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale e promuoverne il recupero, la guarigione e la qualità della permanenza in ospedale”.

