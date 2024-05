Home

Cronaca

3 Maggio 2024

Ospedale di Livorno, in Pediatria la visita dei cani da salvataggio Wall-e, Annie e Giò

Livorno 3 maggio 2024 – Ospedale di Livorno, in Pediatria la visita dei cani da salvataggio Wall-e, Annie e Giò

Wall-e, Annie e Giò della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) Toscana hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno. Gli animali, specificatamente addestrati e brevettati per attività di salvaguardia e salvataggio delle spiagge e su macerie, ma impiegati anche in importanti progetti sociali di supporto per associazioni o realtà scolastiche sono stati i protagonisti di momenti di svago molto graditi e apprezzati dai piccoli degenti, dai genitori e da tutti gli operatori.

Come dichiarato dal direttore del reparto la visita di questa mattina è stata una interessante prova per testare l’opportunità di costruire qualcosa di veramente speciale per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno. È così possibile che nel prossimo futuro si realizzi un progetto strutturato di attività assistita visto che la pet therapy rappresenta una pratica terapeutica riconosciuta e basata sull’interazione tra gli animali domestici o addestrati e le persone, al fine di migliorarne il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale e promuoverne il recupero, la guarigione e il miglioramento della qualità della vita.

Ad accompagnare gli animali sono intervenuti Francesco Isetto e Barbara Bonaccorsi (Wall-e), Riccardo Falaschi (Annie) e Marta Greco (Giò).