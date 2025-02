Home

3 Febbraio 2025

Ospedale di Livorno, in pensione Alberto Camaiti primario di Medicina

Dal primo febbraio scorso ha raggiunto il meritato traguardo della pensione il dottor Alberto Camaiti, primario del reparto di Medicina dell’ospedale di Livorno da oltre 15 anni. Con una lunga e stimata carriera alle spalle, il dottor Camaiti ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, guidando il reparto di Medicina dell’Ospedale di Livorno con competenza, passione e umanità. Il suo impegno, sia nell’ambito clinico che nella formazione delle nuove generazioni di medici, ha avuto un impatto significativo sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta.

“Siamo profondamente grati al dottor Camaiti per il suo straordinario contributo alla sanità della nostra azienda – ammette Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – penso ad esempio alla forte pressione alla quale è stato sottoposto il suo reparto durante l’emergenza pandemica. La sua professionalità, la sua esperienza e la sua dedizione hanno reso il reparto di Medicina di Livorno un sicuro approdo per molti pazienti e un punto di riferimento per i colleghi. Ha saputo combinare una profonda competenza medica con una grande capacità di relazione umana, creando un ambiente di lavoro stimolante e attento alle necessità in modo determinante per la crescita dell’intero ospedale”.

“Desidero ringraziare – dice il dottor Alberto Camaiti – tutti coloro che nel corso di tanti anni, con competenza e dedizione hanno contribuito quotidianamente a dare una risposta adeguata ai cittadini bisognosi delle nostre cure. Sono consapevole che se ciò è stato possibile lo dobbiamo all’ospedale nel suo insieme e al nostro sistema assistenziale in tutte le sue articolazioni anche in quelle extraospedaliere. Anche a loro va il mio più sentito ringraziamento. Lascio con il cuore pieno di gratitudine e di affetto per questa struttura e per la città di Livorno che mi ha accolto e che ho imparato ad amare”.

Il dottor Camaiti, che dal 2009 ha ricoperto il ruolo di primario della Medicina all’Ospedale di Livorno, ha dedicato gran parte della sua carriera alla cura di pazienti con patologie complesse, sviluppando al contempo un forte impegno per la ricerca clinica e la formazione dei giovani medici. Grazie al suo approccio scientifico e umano, ha contribuito a migliorare costantemente le pratiche cliniche e a favorire l’adozione di tecnologie avanzate.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, la direzione ospedaliera e tutta la comunità sanitaria livornese esprimono il loro più sentito ringraziamento al dottor Camaiti per il suo impegno e augurano una nuova fase della vita serena e soddisfacente.

