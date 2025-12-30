Home

30 Dicembre 2025

Ospedale di Livorno, in pensione la coordinatrice infermieristica del reparto di Nefrologia e Dialisi, Cristina Bini

Livorno 30 dicembre 2025

Dopo oltre quarant’anni di servizio, si conclude il percorso professionale di Cristina Bini, infermiera e coordinatrice infermieristica del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di LIvorno, che raggiunge il traguardo del pensionamento lasciando un segno profondo nella vita professionale di colleghi, pazienti e dell’intera organizzazione aziendale.

Nel corso della sua lunga carriera, Cristina Bini ha rappresentato un punto di riferimento solido e autorevole, distinguendosi per competenza, senso di responsabilità e attenzione costante alla qualità dell’assistenza. Il suo contributo ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo organizzativo del setting dialitico e nella promozione di un modello assistenziale fondato su sicurezza, umanità e lavoro di squadra.

I colleghi hanno voluto salutarla con un messaggio che ne riassume il valore umano e professionale:

Desideriamo esprime le nostre più sincere congratulazioni in occasione del pensionamento della collega Bini Cristina arrivata al termine di un percorso professionale lungo più di quarant’anni, ricco di impegno, dedizione e profondo senso del dovere.

Nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per l’azienda e per tutto il personale. In qualità di coordinatrice del setting della dialisi, ha svolto il suo ruolo con elevata competenza professionale, visione organizzativa e grande umanità, contribuendo in modo determinante alla qualità dell’assistenza e alla sicurezza dei pazienti.

Con autorevolezza, capacità di ascolto e spirito di servizio ha saputo guidare e valorizzare i colleghi, creando un clima di collaborazione e crescita professionale. Il suo esempio, fatto di responsabilità, disponibilità e passione per la professione infermieristica, resterà un patrimonio prezioso per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

Nel ringraziarla sinceramente per quanto ha donato in questi anni, le auguriamo che questa nuova fase della vita possa regalarle serenità, soddisfazioni e il tempo per dedicarsi ai suoi affetti, interessi e nuovi progetti. Con profonda stima e riconoscenza.

Alla voce dei colleghi si uniscono i saluti e il ringraziamento della Direzione ospedaliera e della Direzione aziendale, che esprimono a Cristina Bini la più sincera gratitudine per il contributo professionale e umano offerto in tanti anni di servizio, augurandole un futuro ricco di serenità, nuovi stimoli e soddisfazioni personali.

Nella foto la coordinatrice infermieristica Cristina Bini (la prima sulla destra) assieme alle dottoresse Valentina Batini (primaria del reparto di Nefrologia e Dialisi) e Annalisa Lucchesi

