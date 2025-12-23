Ospedale di Livorno, in pensione Laura Pedri: oltre 30 anni di servizio nel laboratorio del Centro Trasfusionale

Home

23 Dicembre 2025

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro di Laura Pedri, tecnico di laboratorio in servizio dal 30 dicembre 1993 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Livorno. Un traguardo significativo che segna la conclusione di oltre trent’anni di attività professionale svolta con competenza, dedizione e profondo senso di responsabilità.

Nel corso della sua lunga carriera, Laura Pedri ha rappresentato un punto di riferimento costante per colleghi e operatori sanitari, contribuendo in modo determinante al funzionamento quotidiano del laboratorio del Centro Trasfusionale, ambito delicato e strategico per la tutela della salute pubblica.

Questo il messaggio che i colleghi hanno voluto rivolgerle come saluto:

Cara Laura,

la vita è come un cammino, ed insieme abbiamo camminato con te, tra urgenze, urgentissime, reperibilità e turni. Abbiamo condiviso momenti di dolore, ma soprattutto momenti di gioia.

Tu ci rallegravi sempre con il tuo sorriso e il tuo modo di essere “mamma”, ci hai sempre coccolato con i tuoi dolcetti e sicuramente ci mancherai!

Però non piangiamo, perché anche se non sarai più a lavoro con noi, sappiamo che possiamo venire a trovarti e stare insieme, perché il pensionamento è uno “stop” con il lavoro, ma non con i sentimenti che abbiamo per te.

Ti vogliamo bene! A presto!

Alla testimonianza affettuosa dei colleghi si uniscono i saluti e il ringraziamento dell’Azienda USL Toscana nord ovest che esprime profonda riconoscenza per l’impegno professionale, la disponibilità e la dedizione dimostrate.