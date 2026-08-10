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Cronaca

Ospedale di Livorno, Javier Rosada nominato direttore della Medicina Interna

Cronaca

10 Agosto 2026

Ospedale di Livorno, Javier Rosada nominato direttore della Medicina Interna

LIVORNO, 10 agosto 2026

Con la deliberazione del Direttore Generale n. 826 del 29 luglio 2026, il dottor Javier Rosada è stato nominato direttore della struttura complessa UOC Medicina Generale Livorno dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Rosada è risultato vincitore, al primo posto e con ampio margine dal secondo candidato, al recente concorso pubblico ESTAR per titoli e colloquio chiuso con la relazione della commissione il 7 luglio 2026 per la direzione dell’UOC, dove ricopriva già il ruolo di sostituto direttore facente funzione dal 1° marzo 2025. In questi mesi la struttura ha proseguito il proprio percorso di sviluppo, consolidando il ruolo strategico della Medicina Generale nella gestione dei pazienti complessi, nell’integrazione con il Pronto Soccorso e nella collaborazione con le altre strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda.

“Desidero ringraziare la direzione aziendale – afferma il dottor Javier Rosada – per la fiducia che ha voluto confermarmi con questo incarico quinquennale, che consolida e dà continuità a un percorso fondamentale iniziato un anno fa. Essere confermato alla guida della Medicina Interna di Livorno è per me motivo di profondo orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità verso una comunità e un territorio complessi. Sento di rivolgere, come fatto un anno fa, un sentito ringraziamento al dottor Alberto Camaiti, mio predecessore, per il lavoro svolto. Ringrazio la Direzione del Presidio di Livorno, il Gruppo di Bed Management e tutti i miei collaboratori che mi hanno sostenuto e si sono impegnati in questo anno di duro lavoro”.

“Questa nomina – aggiunge il primario – rappresenta l’occasione per affrontare apertamente le sfide cruciali che la Medicina Interna è chiamata ad affrontare a Livorno. La nostra Unità Operativa è chiamata ogni giorno a rispondere alle esigenze assistenziali del comune e della provincia più densamente popolata di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest, svolgendo al tempo stesso il ruolo di ospedale di primo livello e centro hub di riferimento per i presidi spoke della nostra provincia. A questo si aggiunge la gestione di pazienti ad alta complessità e il supporto ai percorsi della rete ospedaliera aziendale, anche attraverso attività specialistiche come la radiologia interventistica e l’endoscopia d’urgenza in pazienti provenienti da altri centri aziendali, sia hub che spoke anche territorialmente distanti. A questo quadro si aggiunge un intenso servizio di ecografia diagnostica di primo e secondo livello: basti pensare ai circa 3mila ecocolordoppler vascolari eseguiti ogni anno per il territorio, oltre alle prestazioni assicurate per i ricoverati di altri reparti e al supporto clinico-logistico fornito per sedute radiologiche in sedazione. Questi numeri e questa realtà danno la misura dell’enorme sforzo profuso ogni giorno dal nostro personale medico, infermieristico e OSS, ma indicano anche chiaramente la strada futura”.

“Questo lavoro intenso – conclude – non sarebbe possibile senza il supporto della direzione ospedaliera, aziendale e in particolare del direttore sanitario Giacomo Corsini per l’attenzione e capacità dimostrata in questi anni alla rete ospedaliera e alla valorizzazione dei percorsi aziendali. Se crediamo davvero in una Sanità Pubblica di alto livello, efficiente, basata sulla rete e sull’uso appropriato delle risorse pubbliche, le future scelte di programmazione dovranno essere guidate rigorosamente da criteri organizzativi e dai reali bisogni sanitari regionali, superando logiche differenti. Il nostro impegno sarà massimo per continuare a far crescere il reparto e l’efficienza della rete aziendale, per valorizzare i giovani professionisti e offrire ai cittadini le risposte che meritano”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani: “Il dottor Rosada ha dimostrato capacità organizzative, competenza clinica e una forte attenzione al lavoro di squadra, contribuendo al consolidamento di un reparto strategico per l’intero ospedale. Siamo certi che, con la sua direzione, la struttura continuerà a crescere, rafforzando ulteriormente l’integrazione tra ospedale e territorio e garantendo ai cittadini risposte sempre più tempestive e di qualità. La direzione aziendale continuerà a sostenere il percorso di sviluppo della Medicina Generale, valorizzando il lavoro di tutti i professionisti che vi operano”.

Percorso professionale. Javier Rosada, 53 anni, nato a L’Avana (Cuba), si è laureato nel 1997 in Medicina e Chirurgia a Cuba con il massimo dei voti, ottenendo l’equipollenza della laurea estera all’Università di Pisa nel 2000, per poi specializzarsi nel 2006 in Medicina Interna. Ha partecipato a corsi di “Clinical Governance”, “Leadership” e “Management sanitario” all’Università Bocconi e ha conseguito il Master in Scompenso cardiaco al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.

Ha lavorato in numerosi ospedali: nel 2006 al DEA dell’ospedale di Savigliano (Cuneo), in Medicina Interna a San Marcello Pistoiese e all’ospedale di Pistoia, nel 2008-2009 all’ospedale di Carrara e dal 2009 al 2020 alla Medicina 4 di Cisanello (AOUP Pisa), dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui responsabile dell’attività ambulatoriale dedicata allo scompenso cardiaco ad elevata comorbilità e vicario del direttore dell’Unità Operativa Complessa. Ha maturato una significativa esperienza in ambito oncoematologico ed epatologico all’ospedale pisano sotto la direzione del professor Maido Castiglioni, del professor Ferruccio Bonino e del dottor Marco Taddei.

Dal 2020 presta servizio nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e dal 2021 ha ricoperto l’incarico di responsabile della “Presa in carico precoce e gestione delle urgenze internistiche” della Medicina Interna di Livorno. Dal 1° marzo 2025 ha guidato la struttura come direttore facente funzione, esperienza culminata con il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Medicina Generale Livorno.

È membro del consiglio direttivo toscano della Federazione delle Associazioni dei Medici Internisti Ospedalieri (Fadoi) ed è componente del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Livorno, al quale è iscritto dal 2002. È autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali tra lavori originali, case report e abstract presentati a numerosi congressi scientifici. Vanta inoltre una numerosa presenza come responsabile scientifico e docente in eventi scientifici e medici.

Nelle foto il dottor Rosada (terzo da sinistra) con una parte del suo staff