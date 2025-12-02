Home

3 Dicembre 2025

LIVORNO, 3 dicembre 2025 Ospedale di Livorno, la dottoressa Giustina Romano nuova direttrice del Blocco Operatorio

La dottoressa Giustina Romano è stata nominata (Del. DG 1072/2025) alla direzione del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno. Il nuovo incarico, quinquennale e rinnovabile con decorrenza dal 7 dicembre 2025, giunge a conclusione della procedura indetta dopo la cessazione dal servizio della precedente responsabile, dottoressa Marcella Camposano.

Giustina Romano si è laureata nel 1993 all’Università di Perugia, dove ha conseguito anche la prima specializzazione in Gerontologia e Geriatria. Ha poi proseguito il proprio percorso formativo all’Università di Brescia, ottenendo la specializzazione in Anestesia e Rianimazione con indirizzo in terapia intensiva. Ha iniziato la carriera nel 1997 presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, proseguendo al Policlinico e negli ospedali della provincia di Brescia, fino ad approdare nel 2010 all’ospedale di Livorno, dove ha svolto attività di anestesista nelle sale operatorie di tutte le specialistiche. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi professionali, dedicando particolare attenzione all’ambito dell’ostetricia: nel 2021 è stata nominata Esperto anestesia in ostetricia e, nel 2023, Referente anestesia in ostetricia e partoanalgesia. Dal 2024 ricopriva il ruolo di dostituto direttore del Blocco Operatorio di Livorno. Ha partecipato alla definizione di linee guida e protocolli finalizzati al miglioramento della qualità assistenziale, svolgendo anche attività di verifica tecnica delle procedure, e ha preso parte, come discente e come relatrice, a numerosi corsi di formazione specialistica.

“Assumere la responsabilità della Direzione del Blocco Operatorio dell’ospedale di Livorno – conferma la direttrice Giustina Romano – è per me un momento di grande emozione e consapevolezza, non si tratta infatti soltanto di un incarico, ma di un grande impegno verso i pazienti e i professionisti tutti il cui contributo è la vera forza del Blocco Operatorio. In tale passaggio desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla Direzione Aziendale e in particolare alla direttrice generale Maria Letizia Casani, al direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Area Critica Blocco Operatorio, Paolo Carnesecchi, e al primario della Rianimazione di Livorno, Baldassare Ferro, per la fiducia che mi hanno accordato e per l’esempio di leadership e umanità che tutti mi hanno saputo trasmettere. È anche grazie al loro supporto che oggi posso affrontare questa nuova responsabilità con entusiasmo e determinazione. Il futuro che mi attende in questo ruolo sarà costruito su obiettivi chiari: garantire la massima sicurezza dei pazienti, promuovere l’efficienza organizzativa, innovazione tecnologica, formazione continua, qualità, trasparenza e favorire inoltre un clima di collaborazione e benessere”.

“Voglio inoltre augurare alla dottoressa Romano buon lavoro in questo ruolo così strategico e delicato – afferma Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno – sono certo che la sua esperienza, unita alla forte sintonia con la direzione di presidio, contribuirà a rafforzare ulteriormente l’efficienza e la qualità del percorso chirurgico. La sinergia tra il Blocco Operatorio e la Direzione è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri pazienti, e sono convinto che, insieme, riusciremo a mantenere e sviluppare gli elevati standard di assistenza che ci contraddistinguono. Con l’occasione esprimo la mia sincera gratitudine alla dottoressa Camposano per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, che ha posto solide basi per il futuro del Blocco Operatorio”.

“Con questa nomina – dichiara la direttrice generale della USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – l’Azienda conferma il proprio impegno nel valorizzare professionalità qualificate e nel garantire qualità e continuità ai servizi offerti ai cittadini. La dottoressa Romano ha dimostrato negli anni competenza, equilibrio e capacità gestionale, qualità che la rendono pienamente adeguata a ricoprire questo incarico di grande responsabilità. La sua esperienza e la sua visione contribuiscono in modo determinante al consolidamento della sicurezza, dell’efficienza e dell’innovazione all’interno delle nostre strutture chirurgiche. A lei vanno la nostra stima e i migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Marcella Camposano per la professionalità e le capacità messe a disposizione fino ad oggi e un sentito grazie al direttore del presidio ospedaliero, Spartaco Mencaroni, per il lavoro svolto con dedizione e per il contributo fondamentale alla crescita organizzativa del presidio. Continueremo a investire in strutture, strumentazioni e professionalità, come dimostrano questa nuova nomina e il recente rinnovamento del Blocco Operatorio, accompagnando questo percorso anche in vista del nuovo ospedale, affinché la qualità dell’assistenza continui a crescere e rispondere ai bisogni della comunità”.