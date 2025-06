Home

Ospedale di Livorno, Massimo Valesini nominato direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia

16 Giugno 2025

Livorno 16 giugno 2025

Massimo Valesini ha ricevuto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Livorno (Deliberazione n. 580/2025).

La nomina è stata deliberata in seguito al parere favorevole espresso dalla commissione di valutazione, che ha analizzato il curriculum e il colloquio dei candidati. Il nuovo incarico, della durata di cinque anni rinnovabile, è a tempo determinato e con rapporto esclusivo, come previsto dalla normativa vigente.

La direttrice generale Maria Letizia Casani sottolinea:

“Questa nomina rientra nel percorso di consolidamento della rete ortopedica e traumatologica aziendale, assicurando continuità assistenziale e qualità delle cure nei presidi dell’area livornese.

La Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia rappresenta un nodo fondamentale nella presa in carico dei pazienti, sia in fase acuta che nella riabilitazione.

Con il dottor Valesini siamo certi di poter contare su un professionista preparato, con una visione moderna e multidisciplinare dell’assistenza ortopedica. A nome di tutta la direzione, gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e piena realizzazione nel nuovo incarico.”

Il primario Massimo Valesini dichiara:

“Sono onorato di assumere questo ruolo e motivato a contribuire attivamente allo sviluppo di una chirurgia ortopedica di alta qualità, accessibile ed efficiente.

Lavorerò in sinergia con tutte le professionalità coinvolte, mettendo al centro i bisogni delle persone e valorizzando le competenze presenti in struttura. Ringrazio la Direzione per la fiducia accordata: sarà mia cura ripagarla con il massimo impegno, responsabilità e dedizione.”

Massimo Valesini, nato a Livorno nel 1964, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 all’Università di Pisa dove poi si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia. Ha una carriera trentennale all’interno del servizio sanitario pubblico dove ha ricoperto numerosi incarichi come dirigente medico in diverse sedi della Toscana, con particolare continuità a Livorno, Piombino e Portoferraio.

Nel 2018 è stato nominato responsabile sala operatoria di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero di Livorno e dal 2023 ha ricoperto il ruolo di facente funzione di direttore del reparto. Parallelamente, è impegnato anche nella formazione scolastica come docente nel liceo Enriques di Livorno nel progetto ministeriale volto a promuovere la diffusione del percorso di orientamento di biologia con curvatura biomedica.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi corsi e convegni specialistici (oltre 50), sia come relatore che come discente, approfondendo tematiche di chirurgia protesica, artroscopia, traumatologia e medicina dello sport. È co-autore di una pubblicazione internazionale sul ruolo dei servizi ortopedici durante l’emergenza Covid-19.

