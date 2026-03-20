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Ospedale di Livorno, oltre cento persone ad assistere al concerto dei “The Joyful Gospel Ensemble” per la rassegna “Voci di donna”

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20 Marzo 2026

Ospedale di Livorno, oltre cento persone ad assistere al concerto dei “The Joyful Gospel Ensemble” per la rassegna “Voci di donna”

Livorno 20 marzo 2026 Ospedale di Livorno, oltre cento persone ad assistere al concerto dei “The Joyful Gospel Ensemble” per la rassegna “Voci di donna”

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il concerto del Joyful Gospel Ensemble, che ieri pomeriggio ha animato il “Giardino delle magnolie” dell’ospedale di Livorno, chiudendo la rassegna musicale “Voci di donna”. Sono stati oltre un centinaio le persone che tra cittadini, operatori sanitari e familiari di pazienti hanno preso parte all’iniziativa, trasformando lo spazio ospedaliero in un luogo di condivisione, energia e vicinanza.

L’evento, promosso a favore dell’associazione “Livorno Donna Salute e Cultura”, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che, attraverso la musica, ha voluto porre al centro il valore della solidarietà, dell’attenzione alle donne e del sostegno reciproco. Il repertorio gospel proposto dal coro ha saputo creare un clima di intensa partecipazione, offrendo un’occasione di leggerezza e riflessione all’interno di un contesto quotidianamente impegnato nella cura.

Particolarmente significativo il riscontro da parte della direzione del presidio ospedaliero, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’iniziativa. “Desidero esprimere la gratitudine e l’apprezzamento di tutti per il concerto, sia per la qualità e la bellezza della rappresentazione che ci avete offerto, sia per i temi e le riflessioni proposte, profondamente vicine ai valori del nostro servizio e dell’impegno quotidiano di tanti sanitari, che lavorano nella nostra struttura. In questi tempi è quanto mai importante diffondere il messaggio della speranza e della solidarietà che accompagnano ogni processo di cura. Nel rinnovare i miei ringraziamenti al coro e a tutto il personale che si è profuso per le realizzazione dell’evento rinnovo anche l’invito a progettare future ulteriori iniziative”, ha dichiarato Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno.

Il successo dell’appuntamento conferma il valore di iniziative capaci di coniugare cultura e salute, rafforzando il legame tra ospedale e comunità e sottolineando come anche la musica possa diventare parte integrante di un percorso di cura attento alla dimensione umana delle persone.

In foto (gentilmente concesse dalle autrici) un moment0 del concerto

Ospedale di Livorno, oltre cento persone ad assistere al concerto dei “The Joyful Gospel Ensemble” per la rassegna “Voci di donna”