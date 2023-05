Home

31 Maggio 2023

Ospedale di Livorno: partita campagna di monitoraggio degli intonaci

Livorno, 31 maggio 2023 – Ospedale di Livorno: partita campagna di monitoraggio degli intonaci

All’ospedale di Livorno è partita la campagna di monitoraggio dei soffitti per verificarne il livello di sicurezza come raccomandano le norme sulle costruzioni relative agli edifici strategici. Infatti, il monitoraggio dovrà accertare lo stato di sicurezza dei solai in caso di eventi sismici, carichi permanenti e altre azioni di servizio che vengono svolte all’interno del presidio.

Le indagini sono gestite da una ditta altamente specializzata e consisteranno nell’osservazione all’infrarosso mediante l’utilizzo di analisi termografica, costruttiva e sonica.

I lavori prenderanno il via dal padiglione A nelle giornate del 29 e 30 maggio per poi proseguire al padiglione 20 e 21 nelle giornate del 31maggio e 1° giugno. Nella settimana successiva gli interventi riguarderanno gli altri padiglioni.

Al termine delle indagini sarà possibile avere una mappatura dettagliata dove verranno indicati eventuali interventi da effettuare per eliminare possibili vulnerabilità.

