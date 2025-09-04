Home

Cronaca

Ambiente

Ospedale di Livorno, potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti con nuovi punti dedicati

Ambiente

4 Settembre 2025

Ospedale di Livorno, potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti con nuovi punti dedicati

Livorno 4 settembre 2025 Ospedale di Livorno, potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti con nuovi punti dedicati

L’ospedale di Livorno ha attivato un nuovo programma a sostegno della raccolta differenziata con l’obiettivo di favorire comportamenti sostenibili e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente da parte di cittadini e dipendenti.

Il progetto prevede la collocazione di nuovi e più diffusi punti di raccolta per il vetro, posizionati nei pressi del bar, del pronto soccorso, della direzione ospedaliera e della cucina, e per il multimateriale (plastica e lattine), installati a fianco dei distributori automatici presenti nella struttura.

I nuovi cestelli vanno ad affiancarsi a quelli già utilizzati per i rifiuti indifferenziati e a quelli dedicati alla raccolta di pile esaurite e medicinali scaduti, collocati all’ingresso dell’ospedale.

Il direttore sanitario della struttura, Spartaco Mencaroni conferma:

“Con questa iniziativa l’ospedale di Livorno vuole svolgere un ruolo di primo piano nella differenziazione dei materiali raccolti per la promozione di stili di vita sostenibili, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.

Ringrazio il personale che si è impegnato per la realizzazione di questa nuova iniziativa e confido che; la popolazione livornese possa apprezzare quanto fatto e, con la consueta sensibilità, contribuire attivamente alla buona riuscita della raccolta”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Ospedale di Livorno a favore di una gestione responsabile dei rifiuti, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

Ospedale di Livorno, potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti con nuovi punti dedicati