Livorno 4 settembre 2025 Ospedale di Livorno, potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti con nuovi punti dedicati
L’ospedale di Livorno ha attivato un nuovo programma a sostegno della raccolta differenziata con l’obiettivo di favorire comportamenti sostenibili e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente da parte di cittadini e dipendenti.
Il progetto prevede la collocazione di nuovi e più diffusi punti di raccolta per il vetro, posizionati nei pressi del bar, del pronto soccorso, della direzione ospedaliera e della cucina, e per il multimateriale (plastica e lattine), installati a fianco dei distributori automatici presenti nella struttura.
I nuovi cestelli vanno ad affiancarsi a quelli già utilizzati per i rifiuti indifferenziati e a quelli dedicati alla raccolta di pile esaurite e medicinali scaduti, collocati all’ingresso dell’ospedale.
Il direttore sanitario della struttura, Spartaco Mencaroni conferma:
“Con questa iniziativa l’ospedale di Livorno vuole svolgere un ruolo di primo piano nella differenziazione dei materiali raccolti per la promozione di stili di vita sostenibili, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.
Ringrazio il personale che si è impegnato per la realizzazione di questa nuova iniziativa e confido che; la popolazione livornese possa apprezzare quanto fatto e, con la consueta sensibilità, contribuire attivamente alla buona riuscita della raccolta”.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Ospedale di Livorno a favore di una gestione responsabile dei rifiuti, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’Azienda USL Toscana nord ovest.