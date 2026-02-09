Livorno 9 febbraio 2026 Ospedale di Livorno, presidio USB contro il blocco dello scorrimento delle graduatorie di mobilità

È previsto per questa mattina un presidio organizzato da USB Livorno davanti all’ingresso degli Ospedali Riuniti, dalle 10 alle 12.30, con un volantinaggio di protesta contro il blocco dello scorrimento delle graduatorie di mobilità.

Il sindacato punta il dito contro le scelte sulla sanità locale e regionale, lanciando un messaggio netto: “Prima di trovare fondi per un nuovo ospedale, troviamo i fondi per assumere personale e per curare la gente”.

Secondo USB, la priorità non sarebbe la costruzione di nuove strutture, ma il rafforzamento dell’organico e la valorizzazione di ciò che già esiste. “Riqualificare le strutture esistenti è possibile, è possibile integrare nuovi e moderni padiglioni alle strutture di pregio architettonico del secolo scorso”, afferma il sindacato, citando l’esempio del Meyer di Firenze, dove “strutture del ’700 sono state integrate a padiglioni ultramoderni che rendono la struttura la più bella ed efficiente di tutta la Toscana”.

Nel mirino anche le risorse economiche destinate ai progetti edilizi: “I soldi vanno dati alla sanità e non alle imprese del cemento. Livorno ha bisogno di personale sanitario non di ulteriore costosissima cementificazione”.

La mobilitazione di questa mattina si concentra in particolare sullo stop allo scorrimento delle graduatorie di mobilità, una situazione che, secondo USB, penalizza molti lavoratori della ASL Nord-Ovest. “Invitiamo tutti i lavoratori della ASL nord-ovest che da anni fanno i pendolari per la Asl ad intervenire”, si legge nell’appello.

Il presidio intende quindi riportare al centro del dibattito pubblico il tema delle assunzioni, delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione dei servizi sanitari, in un momento in cui il futuro dell’ospedale cittadino è oggetto di discussione politica e istituzionale.

Se vuoi, posso fornirti anche alcuni titoli alternativi con taglio più sindacale oppure più istituzionale.