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Cronaca

Aree pubbliche

Ospedale di Livorno, previste chiusure temporanee di alcune aree interne per l’esecuzione di lavori

Aree pubbliche

6 Maggio 2026

Ospedale di Livorno, previste chiusure temporanee di alcune aree interne per l’esecuzione di lavori

Livorno 6 maggio 2026 Ospedale di Livorno, previste chiusure temporanee di alcune aree interne per l’esecuzione di lavori

Nei prossimi alcune aree interne al presidio ospedaliero di Livorno saranno temporaneamente interdette al fine di permettere l’esecuzione di alcuni lavori. In particolare:

– giovedì 7 maggio 2026: interdetto il piazzale di posteggio dei dializzati compreso tra i padiglioni 9 e 11 per consentire le operazioni di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale riservata ai dializzati. Il divieto di accesso partirà dalle 19 di mercoledì 6 maggio fino a fine lavori.

– lunedì 11 maggio 2026: interdetti completamente i parcheggi situati tra i padiglioni 4 e 8 e quelli tra 19 e 20 per permettere lo scarico e successivo posizionamento dei due nuovi gruppo frigo. Tra venerdì 8 e sabato 9 maggio verranno posizionati i cartelli e transenne per la chiusura delle suddette aree. Il divieto di accesso inizierà a partire dalle 6 di lunedì 11 maggio fine a fine lavori.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi dovessero presentarsi.