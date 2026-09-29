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Cronaca

Ospedale di Livorno, Spartaco Mencaroni nominato ufficialmente direttore

Cronaca

29 Settembre 2026

Ospedale di Livorno, Spartaco Mencaroni nominato ufficialmente direttore

Livorno 29 settembre 2026

Spartaco Mencaroni è il nuovo direttore dell’ospedale di Livorno. La nomina è stata formalizzata con la deliberazione del Direttore generale n. 1008 del 25 settembre 2026, al termine della procedura di selezione nella quale Mencaroni si è classificato al primo posto.

Mencaroni, che dal giugno 2025 ha guidato il presidio livornese con incarico di direttore ad interim, assume quindi la direzione dell’ospedale a circa un anno dalla precedente nomina, dando continuità al lavoro svolto negli ultimi dodici mesi alla guida di una delle strutture ospedaliere più importanti della rete dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Percorso professionale. Nato ad Arezzo nel 1978, Spartaco Mencaroni si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2003 all’Università di Perugia e si è specializzato in Igiene nel 2009 all’Università di Pisa. Dopo le prime esperienze professionali nell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e nell’Azienda ospedaliero-universitaria di Padova, dal 2010 ha lavorato nella Direzione di presidio di Massa, dove ha seguito anche il progetto di avvio del nuovo ospedale. Nel 2017 è passato all’ospedale di Lucca, occupandosi, tra l’altro, di percorsi igienico-sanitari, continuità e sicurezza delle cure, gestione del rischio infettivo e controllo dell’esecuzione dei servizi non sanitari affidati in outsourcing. Ha inoltre svolto il ruolo di responsabile unico del procedimento per la concessione in project financing dell’ospedale San Luca. Dal 2023 al 2025 è stato direttore dell’ospedale di Lucca.

“Questa nomina rappresenta per me una grande responsabilità e, al tempo stesso, la conferma dell’impegno assunto poco più di un anno fa alla guida dell’ospedale di Livorno – dichiara Spartaco Mencaroni, direttore dell’ospedale di Livorno – In questi mesi ho avuto modo di conoscere ancora più a fondo una realtà complessa e articolata, le sue professionalità e le sue potenzialità. Ringrazio la Direzione aziendale per la fiducia e tutti gli operatori dell’ospedale per il lavoro quotidiano e per la collaborazione che mi hanno garantito. Continueremo a lavorare insieme con l’obiettivo di consolidare quanto già realizzato, affrontare le sfide che abbiamo davanti e rafforzare ulteriormente il ruolo dell’ospedale di Livorno all’interno della rete aziendale e del sistema sanitario regionale”.

“Con la nomina di Spartaco Mencaroni – dichiara Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – si dà continuità alla guida dell’ospedale di Livorno, affidandone la direzione a un professionista che in questo ultimo anno ha potuto conoscere direttamente la complessità del presidio e le sue esigenze. Il primo posto ottenuto nella procedura di selezione rappresenta inoltre un riconoscimento del suo percorso professionale e delle competenze maturate nel corso degli anni all’interno dell’Azienda. A Spartaco Mencaroni rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà proseguire nel percorso di sviluppo e consolidamento dell’ospedale di Livorno, valorizzando il contributo di tutti i professionisti”.

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento dell’organizzazione dell’ospedale di Livorno, presidio di riferimento per un territorio ampio e caratterizzato da un’elevata complessità assistenziale. La conferma alla direzione consentirà a Mencaroni di proseguire il lavoro avviato nel precedente incarico, in raccordo con la Direzione aziendale, le strutture territoriali e ospedaliere della rete e tutti i professionisti del presidio.

In foto il direttore Spartaco Mencaroni