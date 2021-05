Home

Provincia

Piombino

Ospedale di Piombino, 100 giorni di presidio

Piombino

7 Maggio 2021

Ospedale di Piombino, 100 giorni di presidio

Piombino: 100 giorni di presidio

Forza Italia: “continuiamo a combattare per il nostro territorio e per il nostro Ospedale”

Livorno 7 maggio 2021

“Sono ormai 100 i giorni di presidio presso l’ospedale di Villamarina, i cittadini di Piombino sappiano che ancora non sono arrivate risposte concrete alle istanze di un territorio.

Forza Italia sostiene con determinazione le ragioni di coloro che hanno aderito ufficialmente a questa “buona battaglia”, riqualificare un presidio ospedaliero degno di tale nome. Il punto nascita è l’emblema dell’abbandono da parte di Regione e ASL delle tutele di cui la città ha bisogno; purtroppo le problematiche non si esauriscono all’area materno infantile, ma le criticità colpiscono molti reparti ospedalieri.

Gli unici cronoprogrammi di cui siamo a conoscenza (Pronto Soccorso e Psichiatria) sono in grave ritardo, rispetto a quanto affermato dall’assessore alla sanità, che continua imperterrito a ignorare la città.

Come Forza Italia, interrogammo sull’argomento “punto nascita” la Regione e l’assessore Bezzini attraverso il nostro consigliere Marco Stella. La risposta del tutto evanescente faceva riferimento a piani triennali di investimenti e a non precisate soluzioni organizzative per aggirare la mancata deorga.

Questo la dice lunga sulla confusione che regna sovrana in Regione Toscana e nella ASL di competenza, nonostante esponenti del PD Piombinese narrino ben altre favolette. Ci dicano come è possibile che anche un semplice intervento su un’ostruzione di catetere vescicale debba essere fatta a Livorno, così come ci dicano come mai a breve l’ospedale rischia di non essere in grado di effettuare esami radiologici essenziali. Le istituzioni diano risposte e vengano ad ascoltare le nostre buone ragioni”.

Davide Anselmi

Coordinatore Comunale Piombino e Responsabile Dipartimento Sicurezza provincia Livorno – Forza Italia

Michele Piacentini

Responsabile Dipartimento Sanità Piombino – Forza Italia

