Home

Provincia

Piombino

Ospedale di Piombino, “Basta silenzi e false promesse”

Piombino

4 Giugno 2021

Ospedale di Piombino, “Basta silenzi e false promesse”

Forza Italia: Bezzini, Giani e l’altro Anselmi saranno a fianco della città di Piombino?

Livorno 4 giugno 2021

“Sono ormai oltre 120 giorni che siamo in presidio all’ospedale di Villamarina per chiedere risposte e ripristini di servizi ospedalieri, primo tra tutti il Punto Nascita.

Ad oggi nessuna risposta da parte di ASL e Regione.

Non esiste un cronoprogramma per la riapertura dell’area materno infantile, non esistono cronoprogrammi per gli altri reparti in grave difficoltà.

Ultimamente pure le TAC e risonanze non sono prenotabili da esterni, costringendo gli utenti alla transumanza sanitaria verso Livorno, Pisa e Grosseto con indubbi disagi.

Tali disservizi ricadono su tutta la struttura ospedaliera, ad eccezione di chirurgia, recentemente riportata a numeri adeguati, un barlume di luce in un buio profondo.

Anche gli investimenti sul Pronto Soccorso latitano e ritardano ulteriormente l’efficientamento di un presidio fondamentale per le esigenze della cittadinanza.

Come Forza Italia, già in gennaio abbiamo interrogato la Regione Toscana, la risposta del 15 marzo è stata assolutamente insufficiente, rimandando l’adeguamento punto nascita a generici piani di investimenti triennali.

Visto il perdurare di un vicolo cieco senza sfondo, porteremo insieme a molti cittadini il presidio a Firenze, con l’obiettivo di “svegliare” l’assessore Bezzini e il presidente Giani da un letargo che dura ormai da troppo tempo..

e chissà se l’altro Anselmi, almeno per questa volta, sarà a fianco della città di Piombino”.

Davide Anselmi

Coordinatore comunale Piombino – Forza Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin