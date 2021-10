Ospedale di Portoferraio, Tac fuori uso

Home

11 Ottobre 2021

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 11 ottobre 2021

Il servizio di Tac attivo all’ospedale di Portoferraio è stato temporaneamente sospeso a causa di un guasto.

La direzione ospedaliera ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per la gestione della problematica che si confida possa essere risolta al più presto.

Nel periodo di interruzione il servizio sarà ugualmente garantito grazie all’adozione di tutti i provvedimenti volti a limitare i possibili disagi.

Per gli esami Tac senza metodo di contrasto sarà così utilizzata l’apparecchiatura presente in un centro elbano convenzionato mentre, per le altre, sarà richiesto il supporto del sistema 118.

Sarà cura dell’Azienda USL Toscana nord ovest dare tempestive comunicazioni in merito alla risoluzione della problematica

