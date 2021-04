Home

Ospedale, fumo all’interno di una stanza di degenza causato da un apperecchio elettrico

30 Aprile 2021

Livorno, 30 aprile 2021

Questa mattina, 30 aprile, attorno alle ore 9 si è sprigionato del fumo all’interno di una stanza di degenza del reparto di Nefrologia all’ospedale di Livorno a causa del surriscaldamento di un dispositivo elettrico collocato nella testata di un letto in quel momento non occupato.

L’infermiere Filippo Ferri, a cui va l’elogio e il ringraziamento da parte della della direzione ospedaliera; ha applicato con prontezza il piano di emergenza previsto per questo tipo di situazioni; staccando la corrente elettrica alla stanza e scegliendo il più corretto sistema antincendio.

Contemporaneamente il personale in servizio ha tranquillizzato e messo in sicurezza i degenti presenti; composto il numero telefonico di emergenza ospedaliera 88 per l’attivazione della squadra antincendio interna e fatto chiamare i vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti, intossicati o danni alla struttura.

Nelle foto il posto letto interessato dall’accaduto.

