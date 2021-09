Home

Ospedale Livorno, arrivato il camper della mammografie. Ecco come cambia la viabilità

23 Settembre 2021

Ospedale Livorno, arrivato il camper della mammografie. Ecco come cambia la viabilità

Livorno 23 settembre 2021

Da domani, venerdì 24 settembre, sarà in funzione all’ospedale di Livorno il camper destinato a rafforzare l’offerta di prestazioni destinate allo screening mammografico. Il mezzo mobile è stato posizionato nel cortile interno compreso tra il centro senologico e il sesto padiglione comportando la chiusura del varco carrabile (Varco 1) che porta al cortile per tutto il periodo di presenza del camper.

In considerazione di questo si invitano tutte le associazioni di trasporto malati e i privati cittadini ad evitare l’utilizzo del varco ricordando che l’unico spazio coperto adibito alla discesa degli utenti in condizioni di ridotta mobilità (barelle e carrozzine) è quello nei pressi del pronto soccorso.

Le donne invitate tramite lettera allo screening dei tumori al seno dovranno presentarsi alla segreteria della radiologia senologica e potranno raggiungere il camper attraverso un percorso interno che verrà loro indicato. Al fine di evitare assembramenti, si raccomanda di recarsi all’accettazione con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario della mammografia e di portare con sé la lettera di invito con il modulo sul retro già compilato e firmato.

Ricordiamo che, esclusivamente per chi avesse ricevuto l’invito, è possibile disdire e riprogrammare l’appuntamento telefonando allo 0586-223.855 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Coloro che, per qualsiasi motivo, non potessero presentarsi all’appuntamento sono invitati a comunicarlo almeno 48 ore prima in modo da consentire la riprogrammazione per un’altra persona.

