Ospedale Livorno: Landi (Lega), Giunta regionale scappa dalle mie richieste di chiarimento su costi e tempi

27 Febbraio 2025

“Per la seconda volta nel giro di due settimane la Giunta regionale toscana svicola di fronte a una mia interrogazione sui costi e i tempi di realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Comprendo l’imbarazzo, ma un chiarimento è dovuto, non tanto a me quanto ai cittadini livornesi che da quindici anni sentono parlare del nuovo ospedale, assolutamente necessario, e ai tutti i toscani che dovranno far fronte a interessi e canoni di locazione di decine di milioni di euro assolutamente evitabili”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi, a commento della mancata risposta in aula a una sua interrogazione sui costi e i tempi di realizzazione dell’ospedale di Livorno.

“Era già successo quattordici giorni fa con la ‘non risposta’ dell’assessore Bezzini alle mie domande. La mia interrogazione chiedeva chiaramente ‘se ad oggi la Regione ha deciso di sottoscrivere o ha già sottoscritto il contratto con INAIL per il finanziamento finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno e in caso affermativo a quanto ammontano gli interessi, il canone di locazione annuo e qual è la durata prevista per quest’ultimo. Inoltre, stanti le incongruità sulle date, qual è il cronoprogramma previsionale ufficiale, con particolare riferimento alla data di consegna dell’opera”. Domande puntuali a cui l’assessore Bezzini, assente giustificato in aula, ha dato risposta scritta. Peccato che nelle due pagine non ci fosse né una cifra né una data. Solo parole”, incalza il consigliere.

“Oggi la seconda puntata: l’assessore era presente in aula, ma ha dichiarato di non voler rispondere alla mia interrogazione, identica alla precedente, passando la palla al presidente Giani, assente in aula. Adesso attendo la nuova risposta, temo identica alla precedente. Delle due l’una: o la Giunta non ha ancora contezza di costi e tempi, oppure si vergogna a dirli”, conclude Landi

