Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ospedale, uffici allagati e caduta intonaco, Usl: “Limiti di un edificio realizzato 90 anni fa”

Aree pubbliche

29 Aprile 2022

Ospedale, uffici allagati e caduta intonaco, Usl: “Limiti di un edificio realizzato 90 anni fa”

Ospedale di Livorno, alcuni uffici temporaneamente chiusi per la rottura di una tubatura

LIVORNO, 29 aprile 2022

La USL comunica che nella notte tra giovedì e venerdì si è verificata la rottura in due punti di una tubatura idrica del Palazzo Amministrativo dell’ospedale di Livorno.

Questo ha provocato il crollo di parti di intonaco e l’allagamento di alcuni locali, principalmente uffici

I locali sono stati temporaneamente chiusi per permettere l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità.

La rottura si è verificata in una delle parti più vecchie della struttura ospedaliera mostrando ancora una volta; nonostante sia oggetto di manutenzione ordinaria e non solo, tutti i limiti di un’opera realizzata quasi un secolo fa e soprattutto la grande difficoltà a intervenire su un complesso di edifici inevitabilmente sempre operativi.

Il pronto intervento del Dipartimento Tecnico ha permesso di riparare il danno limitando così i danni e la sospensione dei servizi tutti di natura amministrativa.

Tra questi segnaliamo per gli utenti esterni l’interruzione per alcune ore del servizio di prenotazione telefonica di esami e visite (Cuptel) e i possibili ritardi nel rilascio delle cartelle cliniche, mentre per i dipendenti è temporaneamente interdetto l’accesso ad alcuni aree dove si trovano gli uffici di Affari Legali, Personale e altri.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si impegna a segnalare tempestivamente la ripresa delle normali attività di ufficio

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin