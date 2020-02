Ospedali in Musica, domenica a Livorno le “pagine d’arpa” di Davide Burani

Eventi

1 febbraio 2020

LIVORNO, 1 febbraio 2020 – A partire da domenica prossima, 2 febbraio, torna “Ospedali in Musica”, la stagione di concerti ad ingresso libero all’interno delle strutture ospedaliere organizzata in ospedale da Agimus Firenze – Livorno in collaborazione con Azienda USL Toscana nord ovest.

Ad inaugurare il nuovo anno, alle 17 nella hall al secondo piano nel palazzo di amministrazione dell’ospedale (ingresso da viale Alfieri 36) sarà l’arpista Davide Burani che eseguirà un programma con musiche di Rossini, Godefroid, Zabel, Caramiello, Hasselmans, Pierné.

Davide Burani, dopo gli studi di pianoforte conclusi al Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova, si è diplomato in arpa al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di Secondo Livello in Discipline Musicali ad indirizzo solistico interpretativo (arpa). Ama insegnare il suo strumento e allo stesso tempo esibirsi come solista, in formazioni cameristiche e collaborando con orchestre (Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc). Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa). Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per le etichette SMC Records, Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano, Edizioni Paoline. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e le sue interpretazioni sono state trasmesse più volte su Rai Radio Tre, Radio Classica, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Swiss Classica. Dal 2014 fa parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed accompagna il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Dal 2019 collabora con il tenore Fabio Armiliato. Ha tenuto masterclass presso i Conservatori italiani (Venezia, La Spezia, Cuneo, Cosenza, Reggio Calabria) ed esteri (Belgio, Francia e Spagna). Insegna arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.

Quattro gli appuntamenti in cartellone nella prima parte dell’anno:

2 febbraio – PAGINE D’ARPA

Davide Burani, arpa sola

Musiche di Rossini, Godefroid, Zabel, Caramiello, Hasselmans, Pierné

23 febbraio – LA VIOLA VIRTUOSA

Simona Ruisi, violista (Vincitrice del concerto premio per il miglior violista Premio Crescendo 2019)

Chiara Corona, pianoforte

Musiche di Clarke, Schumann

15 marzo – DI TUTTO UN POP

Alessandro Golini, violino

Paolo Batistini, chitarra

In collaborazione con Agimus Grosseto

5 aprile – OTTONE BRILLANTE

Filippo Lombardi, tromba (Vincitore del Premio Crescendo Fiati 2019)

Samantha Bertuccio, pianoforte

Apertura del concerto in collaborazione con il Conservatorio Mascagni di Livorno

Musiche di Hummel, Höhne