Ospedali in musica, ultimo appuntamento dell’anno con le sonorità d’oltreoceano dei The Nighthawks

14 dicembre 2019

LIVORNO, 14 dicembre 2019 – Domenica 15 dicembre si conclude “Ospedali in Musica” la stagione 2019 organizzata da Agimus Firenze – Livorno e Azienda USL Toscana nord ovest.

Alle 17 al secondo piano del palazzo di amministrazione dell’ospedale (Viale Alfieri 36, ingresso libero) si esibirà il trio The Nighthawks, formato da Serena Moroni al violino (già protagonista in altre formazioni come La Cattiva Strada e Bob Jay Trio), Cosimo Ravenni al contrabbasso (contrabbassista degli Street Clerks, resident band dello show televisivo E Poi C’è Cattelan in onda su Sky Uno) e Pietro Guarracino alla chitarra (chitarrista nei tour teatrali di Neri Marcorè e Lorenzo Baglioni). L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Il Popolo del Blues.

Il progetto Nighthawks il cui nome è tratto dalla più famosa opera di Edward Hopper, si forma dall’incontro di tre musicisti di diverso stampo. Questo nome non è casuale, infatti come il famoso pittore era solito ritrarre scorci della vita americana contemporanea, così il trio ripropone un repertorio strumentale dalle sonorità rievocative della tradizione oltreoceano, dal folk di Mark O’Connor e Bela Fleck, al jazz di Pat Metheny e Jean Luc Ponty.