5 Aprile 2023

Ospedali in rete, Tenerini (FI): Occorre trovare un modello accettabile per entrambe le strutture.

Livorno 5 aprile 2023 – Ospedali in rete, Tenerini (FI): Occorre trovare un modello accettabile per entrambe le strutture.

Regione Toscana intervenga su carenze infrastrutturali, dei servizi e del personale.

“Dopo essere stati per anni criticati per aver denunciato le innumerevoli disfunzioni presenti negli ospedali di Cecina e Piombino, e tacciati di essere inutilmente allarmisti, oggi la sinistra ammette che avevamo ragione”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che sottolinea: “Il progetto degli ospedali in rete poteva essere un’idea vincente ma purtroppo non è stata mai realizzata.

Oggi le inefficienze dei due ospedali sono sotto gli occhi di tutti ed è necessario trovare un modello accettabile per entrambe le strutture ospedaliere.

Bisogna intervenire in modo urgente sulle carenze infrastrutturali, sui servizi e sul personale. A Cecina, per esempio occorre mantenere il primariato di Cardiologia ed a Piombino creare l’emodinamica.

Non è più il tempo delle promesse. Pensare di risolvere la questione ponendo l’attenzione, come di recente apparso sulla stampa, sulla necessità di gestire i flussi dei pazienti negli ospedali istituendo una figura apposita allo scopo mi sembra fuorviante e non rappresenta una priorità”.

L’onorevole ha poi evidenziato:

Il problema degli accessi impropri ai pronto soccorso è dovuto alle enormi carenze in cui versa la medicina di territorio ed alla mancanza dei livelli intermedi. I cittadini, quindi, si recano massivamente in ospedale non trovando altri riferimenti a disposizione .

“La carenza di personale medico e infermieristico, insieme alla pandemia ha determinato un aumento dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni.

Tale problema si è risolto ricorrendo alle convenzioni con soggetti privati. Il sempre maggior ricorso a tale pratica dimostra come la sanità privata non vada demonizzata e che un corretto equilibrio tra pubblico e privato è possibile in ambito sanitario, sempre se gestito nel primario interesse del paziente”.

