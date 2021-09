Home

Ospiti di Villa Serena e Pacoli “in forma” grazie alla donazione di Senza Frontiere Livorno

17 Settembre 2021

Livorno 17 settembre 2021

Anziani in forma, gli ospiti di villa Serena e del Pascoli ora potranno eseguire quelli esercizi fisici per la loro salute grazie ad una donazione

A donare il materiale alle due strutture per la ginnastica riabilitativa degli ospiti è stata l’associazione Senza Frontiere Livorno

Nel dettaglio l’associazione guidata dal presidente Mauro Panteoro ha consegnato:

step per esercitarsi nel salire e scendere da uno scalino; delle cavigliere con pesi di diverse carature per il rinforzo degli atri inferiori; manubri di vario peso per il rinforzo degli arti superiori; palle mediche, pallone fitness (swiss ball e palloni di gomma ring da pilates; manubri manuali.

Nei prossimi giorni a villa Serena e al Pascoli verranno consegnati anche i macchinari ercolina per il rinforzo degli arti superiori e spalliere a muro in legno per esercizi in piedi e agli arti superiori

