Osserva le stelle, serata di osservazioni al Museo di Storia Naturale
Livorno 23 luglio 2026
Serata di osservazioni astronomiche al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Sabato 25 luglio alle ore 21:00, l’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Via Roma, 234) ospiterà un duplice evento a tema astronomico.
La serata si aprirà con una conferenza dal titolo “L’era dei megaliti e il cielo antico”, a cura della sezione toscana di SAIt (Società Astronomica Italiana).
I relatori condurranno i partecipanti in un viaggio nell’ “archeoastronomia”, per comprendere come l’uomo, sin dai tempi più antichi, abbia realizzato imponenti osservatori astronomici per osservare e comprendere i misteri della volta celeste.
Seguirà una sessione di osservazione del cielo estivo con l’ausilio di telescopi, che avrà luogo nel frutteto antico dell’Orto botanico del Museo. L’iniziativa è curata dall’Associazione Livornese Scienze Astronomiche in collaborazione con SAIt.