Eventi 23 Luglio 2026

Osserva le stelle, serata di osservazioni al Museo di Storia Naturale

Livorno 23 luglio 2026

Astronomia, due appuntamenti: conferenza e visite al planetarioSerata di osservazioni astronomiche al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Sabato 25 luglio alle ore 21:00, l’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Via Roma, 234) ospiterà un duplice evento a tema astronomico.

La serata si aprirà con una conferenza dal titolo “L’era dei megaliti e il cielo antico”, a cura della sezione toscana di SAIt (Società Astronomica Italiana).

I relatori condurranno i partecipanti in un viaggio nell’ “archeoastronomia”, per comprendere come l’uomo, sin dai tempi più antichi, abbia realizzato imponenti osservatori astronomici per osservare e comprendere i misteri della volta celeste.

Seguirà una sessione di osservazione del cielo estivo con l’ausilio di telescopi, che avrà luogo nel frutteto antico dell’Orto botanico del Museo. L’iniziativa è curata dall’Associazione Livornese Scienze Astronomiche in collaborazione con SAIt.

 

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