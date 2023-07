Home

Osservazioni al piano strutturale, una mossa per sfruttare il fattore vacanze?

21 Luglio 2023

Osservazioni al piano strutturale, una mossa per sfruttare il fattore vacanze?

Prospettiva Livorno: “agosto cittadino mio non ti conosco. Pronti a studiare sotto l'ombrellone?”

“Presentazione del nuovo piano operativo e strutturale.

L’AMINISTRAZIONE COMUNALE PRESENTA IN PIENO PERIODO DI VACANZE ESTIVE (E CHE CASO…), UN NUOVO PIANO OPERATIVO E UNA IMPORTANTE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE CHE STRAVOLGERA’ LA NOSTRA CITTA’. SIAMO PRONTI A STUDIARE SOTTO L’OMBRELLONE?”

Livorno 21 luglio 2023 – Osservazioni al piano strutturale, per Prospettiva Livorno 60 giorni di tempo comprendenti il mese delle ferie di agosto, non permetterà di avere tempi utili per l’analisi .Per Prospettiva Livorno il tutto è stato fatto per sfruttare il più possibile il fattore “vacanze”

“Abbiamo un nuovo piano operativo e una importante variante al piano strutturale, questioni che stravolgeranno la nostra città nei prossimi anni.

Certamente, dobbiamo entrare ancora nel merito delle questioni, anche perché si tratta di una documentazione molto corposa oltre che tecnicamente di difficile comprensione e consultazione, sicuramente non alla portata della stragrande maggioranza dei cittadini.

Fortunatamente al nostro interno abbiamo delle persone molto competenti su queste tematiche, ed entreremo sicuramente nel dettaglio delle questioni con pervicace puntualità diffondendole il più possibile.

Ricordiamo che stiamo parlando un di programma di interventi molto importanti, che disegneranno la Livorno

del futuro e che dovrebbero andare (se questo piano è stato concepito con coscienza e da gente che vuole

veramente il bene di tutti i Livornesi), verso una città più vivibile, ambientalmente e paesaggisticamente più

sostenibile e con un occhio attento ai cambiamenti climatici che sono palesemente in atto.

Lo avranno concepito in tal senso?

Abbiamo dei fondati dubbi, perché dalle prime informazioni che trapelano si parla già di ulteriori cementificazioni per circa 235 mila metri quadri complessivi, ovvero come una estensione di circa 33 campi da calcio.

Già questo fa pensare che, probabilmente, siamo di fronte ad un piano operativo e strutturale che rappresenta un nuovo affronto all’ambiente e al paesaggio della nostra città; che non fa il bene di tutti i livornesi e che prefigura un grosso passo indietro rispetto alle necessarie politiche di tutela ambientale e del nostro territorio.

Ovviamente ci riserviamo il giudizio e le osservazioni finali quando lo avremo effettivamente “spulciato” tutto.

Quello che invece non ha bisogno di alcun approfondimento è il fatto dell’inopportunità se non addirittura della presa di giro dei livornesi; di presentare un piano di cotanta importanza mentre siamo tutti al mare e/o sotto l’ombrellone, per la serie “agosto cittadino mio non ti conosco”.

Se pensiamo infatti che abbiamo 60 giorni di tempo a partire dal 18 luglio per leggere e studiare un complicatissimo e lunghissimo testo e vari elaborati tecnici, formulare possibili osservazioni e presentarle all’amministrazione comunale sempre che, nella sua infinita magnanimità decida eventualmente di prenderle in considerazione,

ci rendiamo conto che tutto è stato fatto per sfruttare il più possibile il fattore “vacanze”.

Ecco, questo modus operandi che vuole sfruttare un periodo di particolare disattenzione dei cittadini impegnati giustamente a fare i “tuffi e i castelli di sabbia con i bimbi”, non lascia presagire ancora una volta niente di buono”.

