17 Ottobre 2023

LIVORNO, 17 ottobre 2022 – Osteoporosi, screening USL gratuito

In occasione della giornata mondiale dell’osteoporosi in programma per venerdì 20 ottobre; la sezione di Endocrinologia dell’ospedale di Livorno sarà a disposizione per l’effettuazione di uno screening gratuito per la valutazione del proprio fattore rischio di sviluppo della malattia.

L’incontro, che ricordiamo non è una visita, sarà eseguito in un ambulatorio (stanza 2) al primo piano del quarto padiglione.

Gli interessati potranno presentarsi direttamente in reparto dalle 8.30 alle 13 oppure dalle 13.30 al 18 e, dopo essere stati registrati all’accettazione, potranno incontrare la dottoressa Paola Lapi, promotrice dell’iniziativa.

Il reparto livornese è centro di riferimento della Società italiana dell’osteoporosi e delle malattie del metabolismo minerale dello scheletro (Siommms).

Nelle giornate del 20 e 21 ottobre, inoltre, sarà possibile richiedere un consulto telefonico gratuito con un medico specialista chiamando il numero verde 800. 909. 225 messo a disposizione dalla Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro (Fedios) che riunisce e rappresenta tutte le associazioni di pazienti affetti da osteoporosi presenti in Italia.

Il tema di quest’anno, promosso dall’International Osteoporosis Foundation (IOF) è “Build Better Bones” (Costruisci ossa migliori) ed è in occasione di questa giornata; che Fedios vuole accendere i riflettori su questa malattia ormai globale, sensibilizzando la popolazione sull’importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato di salute delle ossa, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un’adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali.

L’osteoporosi è una patologia che in condizione silente e inizialmente asintomatica porta al deterioramento dell’architettura ossea e alla riduzione della massa minerale; con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di lieve entità.

L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione all’adozione di stili di vita corretti e a una adeguata assunzione di calcio e vitamina D. Nell’ambito della prevenzione gioca un ruolo strategico anche la diagnosi precoce per impedire il verificarsi delle fratture da fragilità che rappresentano la complicanza più temibile dell’osteoporosi.

