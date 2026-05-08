Home

Cronaca

Ostetricia di Livorno, porta pannolini artigianali donati dal gruppo “Le Bimbe Riusano”

Cronaca

8 Maggio 2026

Ostetricia di Livorno, porta pannolini artigianali donati dal gruppo “Le Bimbe Riusano”

Livorno 8 maggio 2026 Ostetricia di Livorno, porta pannolini artigianali donati dal gruppo “Le Bimbe Riusano” per la Festa della Mamma

Porta pannolini realizzati artigianalmente dal gruppo “Le Bimbe Riusano” sono stati donati in occasione della Festa della Mamma alle partorienti presenti nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Livorno.

“Le Bimbe Riusano” sono un gruppo no profit di volontarie livornesi che utilizza materiali di recupero per realizzare progetti di sostegno sociale. Le loro iniziative uniscono creatività e solidarietà, salvaguardando l’ambiente attraverso il riutilizzo di tessuti e materiali che altrimenti andrebbero scartati.

“Le attenzioni riservate al nostro reparto dalle associazioni locali – sottolinea Sergio Abate, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Livorno – rappresentano sempre un gesto molto apprezzato, soprattutto quando nascono dall’impegno e dalla sensibilità di donne che dedicano il proprio tempo ad altre donne. Questi porta pannolini, realizzati con cura e creatività, sono un pensiero utile ma anche simbolico, capace di trasmettere vicinanza e attenzione alle neo mamme in un momento così importante della loro vita. Ringraziamo il gruppo “Le Bimbe Riusano” per la generosità e il valore umano che accompagna ogni loro iniziativa”.

“Il nostro impegno – spiega la volontaria Federica Pracchia – è quello di realizzare oggetti utili e belli utilizzando materiali di recupero donati dalla cittadinanza. Ogni creazione nasce grazie alla collaborazione di tante persone che scelgono di dare una nuova vita a tessuti e materiali in avanzo. Per noi è importante unire sostenibilità, creatività e solidarietà attraverso piccoli gesti concreti rivolti alla comunità”.

Chiunque fosse interessato a partecipare ai progetti oppure a donare materiali può contattare il gruppo “Le Bimbe Riusano” direttamente attraverso i loro canali social.

Nelle foto (autorizzate dalle persone riprese) alcuni momenti della consegna: