Livorno 9 febbraio 2025 Ostia Mare Lido – Livorno 0-2: Russo e Malva siglano la vittoria amaranto

Tutto facile per il Livorno che, con una prestazione solida e concreta, supera l’Ostia Mare Lido per 2-0 e consolida ulteriormente il primato in classifica. Gli uomini di Indiani dominano il campo per l’intera partita, risolvendo la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Russo e Malva. Con questo successo, il Livorno si porta a +12 sul Seravezza, +13 sul Foligno e addirittura +15 su Grosseto e Siena, prossimo avversario degli amaranto all’Armando Picchi. A 11 giornate dal termine, il primo posto sembra ormai saldamente in cassaforte.

La cronaca del match

Dopo un avvio intraprendente con tentativi di Ndoye e Rossetti, il Livorno si ritrova a fronteggiare una timida reazione dell’Ostia Mare. Cardelli viene chiamato in causa per la prima volta al 12’ per respingere un insidioso calcio di punizione.

La risposta amaranto non si fa attendere: al 16’, dopo un cross in area laziale e un’azione confusa, Ndoye serve Russo, che firma l’1-0 con freddezza. Proteste vibranti da parte dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area, ma l’arbitro è irremovibile e convalida la rete.

Il Livorno sfiora il raddoppio con Risaliti al 25’, mentre l’Ostia Mare prova a rispondere al 28’, ma Cardelli si oppone con prontezza su un colpo di testa di Camilli.

Il raddoppio di Malva e controllo nella ripresa

Al primo minuto di recupero del primo tempo arriva il raddoppio: Bellini pennella un cross perfetto per Malva, che dal limite dell’area insacca con un preciso diagonale, battendo Morlupo. Per l’attaccante amaranto si tratta del quarto centro stagionale.

La ripresa scorre senza particolari emozioni. Al 54’ Regoli cerca la terza rete, ma la sua conclusione viene neutralizzata dal portiere avversario. Poco dopo Bonassi segna un gol che però viene annullato per fuorigioco, decisione corretta del guardalinee.