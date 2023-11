Home

24 Novembre 2023

Livorno 24 novembre 2023 – Ostica trasferta a Carrara per la Toscana Food Don Bosco

Operazione tris, non è lo spot pubblicitario di una nota catena di supermercati, ma l’obiettivo della Toscana Food Don Bosco, impegnata nel campionato di Serie C.

La compagine rossoblu, infatti, dopo le vittorie contro Agliana e CUS Pisa cerca il tris nella trasferta di sabato a Carrara, sul parquet della CMC.

Obiettivo certamente non semplice da raggiungere ma neanche impossibile, del resto i ragazzi di Barilla vantano in classifica quattro punti in più dei rivali di giornata.

Nella città dei marmi si troveranno di fronte una compagine, quella di coach Bertieri, che in casa viaggia con le marce alte; Fiaschi e compagni, infatti, davanti al pubblico amico hanno vinto tre delle quattro partite disputate, cedendo soltanto alla capolista Pino Dragons.

Una squadra niente affatto male, quella di Carrara; nel roster ci sono diversi elementi interessanti, in primis il giovane lungo Tedeschi, arrivato in estate da Spezia e subito affermatosi tra i “5” migliori del campionato, ma anche i piccoli Sequani, uno che ne mette 12,5 di media, Russo, ex Lucca, anche lui in doppia cifra, ed il veterano capitan Fiaschi, che la doppia cifra la sfiora.

Chiave di volta per tornare a casa con i due punti in carniere sarà, per la Toscana Food Don Bosco, limitare questo quartetto e tenere botta sotto le plance, tenendo alti i ritmi del match ed eliminando quelle pause, nel corso della stessa partita, che hanno caratterizzato le ultime uscite dei rossoblu.

Lo afferma convinto anche il coach della Toscana Food, Francesco Barilla, che analizza così la sfida di Carrara:

“Ci aspetta una buona squadra, composta da un roster molto valido per la categoria; sarà una partita molto dura, anche considerando che arriviamo da un periodo molto impegnativo, che continuerà fino alla pausa natalizia. Dobbiamo essere molto concentrati e cercare, contro una squadra così forte, di avere un rendimento omogeneo nel corso della partita, tornando al nostro miglior rendimento dopo qualche partita caratterizzata da luci ed ombre”.

