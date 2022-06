Home

14 Giugno 2022

Ottimi risultati per i giovani atleti Livorno Triathlon a Montesilvano, Campionati Italiani di Aquathlon e trofeo Coppa Italia di Triathlon

Livorno 14 giugno 2022

Una due-giorni davvero emozionante per i giovani triatleti italiani quella appena conclusasi a Montesilvano, in Abruzzo; sabato 11 giugno al Campionato Italiano di Aquathlon Giovani e domenica 12 giugno al Trofeo Coppa Italia di Triathlon oltre 2000 giovani provenienti da tutta Italia si sono presentati all’appuntamento, tra i più importanti della stagione agonistica.

La Livorno Triathlon era presente con trentaquattro atleti, dalla categoria Minicuccioli (6 anni), alla categoria Youth B (17 anni) oltre a uno stuolo di genitori, fratelli e sorelle a sostegno dei propri paladini.



La giornata di sabato non è iniziata nel migliore dei modi: un’allerta meteo per burrasca ha indotto la Capitaneria di porto locale a non autorizzare la partenza della competizione all’orario previsto, a causa delle condizioni del vento e del mare molto mosso, ma ad attendere un eventuale miglioramento della situazione.

Fortunatamente la competizione ha potuto prendere il via alle 14.00, con la gara della categoria Juniores, seguita da tutte le altre categorie in programma, nonostante il mare fosse comunque impegnativo per onde e correnti.

Margherita Voliani, categoria Youth B, ha recuperato tutte le avversarie uscite dall’acqua prima di lei con una bellissima frazione di corsa e si è classificata seconda ai Campionati Italiani di Aquathlon.



Numerose buone posizioni anche per gli altri triatleti.

Da segnalare in particolare, sempre nella categoria Youth B, il diciottesimo posto di Federico Fasano; nella categoria Youth A Edoardo Manfanetti è ventesimo e Nicole Fasano quindicesima; nella categoria Ragazzi: Sofia Giunta è decima e Oliviero Bertolucci quindicesimo.

Sabato si sono svolte anche le premiazioni individuali del circuito interregionale centro: Margherita Voliani è campionessa interregionale nella categoria Youth B, mentre Federico Fasano è quarto; quarto posto anche per Nicole Fasano nella categoria Youth A.

Numerosi i podi nella categoria ragazzi: Sofia Giunta si aggiudica il titolo di campionessa interregionale, secondo posto per Gabriele Zambelli, terzo posto per Anna Pollini e Oliviero Bertolucci, sesto posto per Maja Basile e Giacomo Pardini.



Per la categoria Esordienti, i fratelli Sveva e Ulisse Bertolucci sono campioni interregionali mentre Gabriele Lasorsa si aggiudica la terza posizione.



Domenica 12 giugno è stata la volta della gara di Triathlon che ha visto Junior, YB e YA gareggiare su una distanza super sprint di 500m, 10km, 2,5km; la categoria ragazzi su di una distanza di 400m, 4km e 2 km; gli esordienti 200m, 2 km, 1 km.

Nonostante la stanchezza del giorno precedente che, tra rinvii e ritardi, ha tenuto gli atleti sul campo gara per quattro ore in più del previsto, tutti i giovani della squadra labronica hanno affrontato la competizione del secondo giorno con la stessa grinta e, tra lacrime e sorrisi, tutti sono arrivati al traguardo certi di avere dato il massimo.

La Livorno Triathlon è stata premiata, sempre nel circuito interregionale, come squadra ottenendo il secondo posto, dietro alla Minerva Roma e davanti alla Forte dei Marmi Triathlon.



Tra gli atleti segnaliamo i due piazzamenti al quattordicesimo posto di Margherita Voliani nella categoria Youth B e di Nicole Fasano nella categoria Youth A; la diciassettesima posizione per Edoardo Manfanetti nella categoria Youth A; la sesta posizione di Sofia Giunta per la categoria Ragazzi Femmine e il podio più alto per Sveva Bertolucci nella categoria Esordienti.

Sofia Giunta ha voluto condividere con noi le proprie sensazioni: “Queste appena passate sono state due giornate intense, piene di avvenimenti, a partire dal lungo viaggio, con molte code sulla strada e, una volta arrivati, tanto vento e mare mosso che per fortuna poi sono diminuiti.

Sabato abbiamo fatto l’aquathlon ed ero molto emozionata: nella frazione di nuoto sono andata molto bene, mentre in quella di corsa sarei forse dovuto partire più forte ma sono comunque arrivata decima superando diverse avversarie nello scatto finale.

Domenica abbiamo fatto un triathlon completo e sono partita nella prima batteria, grazie ai risultati del giorno prima. Ho disputato una bella gara: anche nella corsa finale sono riuscita a partire forte e aumentare fino all’arrivo, diversamente da altre volte. Sono stata premiata per il sesto posto ottenuto nella Coppa Italia Triathlon e per il primo posto ottenuto nel Circuito Interregionale Centro Italia.

Sono riuscita a raggiungere questi risultati anche grazie ai miei allenatori, Enzo, Marina e Francesco”.

Complimenti davvero a tutti i triatleti, fortissimi, determinati e sempre con il sorriso, come i loro allenatori e un ringraziamento, da parte dei tecnici Enzo, Marina e Francesco a tutti i genitori che sostengono i figli e la squadra, come una vera famiglia.

Prossimo appuntamento metà luglio a Lovadina!

