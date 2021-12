Home

Ottimo esordio dei giovani Libertas Runners Voliani, Pini e Silvestri

16 Dicembre 2021

Ottimo esordio dei giovani Libertas Runners Voliani, Pini e Silvestri

Livorno 16 dicembre 2021

Attivissimi sulle campestri e su strada i ragazzi della Libertas Runners hanno esordito al Fosson Cross dove i più giovani sono riusciti a conquistare importanti prestazioni.

Secondo posto nelle allieve e sesta nella classifica generale femminile per Margherita Voliani, allenata da Fasano, che trovandosi a suo agio riesce a fare una bellissima gara seguita dalle compagne di squadra Vittoria Ghelardi, Cassarino Mirianm e Deriu Luna.

Secondo posto anche per Gaia Silvestri con una gara accorta l’atleta di Vanni saprà farsi valere in questa stagione. Secondo posto tra gli junior per Mirco Pini, l’ex marciatore si sta trovando a suo agio anche nel mezzofondo dove è passato anche Fabrizio Caprai che con Lorenzo Scoli hanno condotto una buona gara. Quarto posto nella categoria cadetti per Federico Fasano, quinto per Manfanotti Edoardo anch’essi del gruppo allenato da Fasano con Daniele Benedetti. Nelle ragazzi settimo posto per un’altra Fasano, in questo caso Nicole che esordisce in maniera superlativa con Alessia Garzelli, Sofia Soldani e Serena Granato. sempre nella categoria ragazzi, ma al maschile, ottavo e nono posto per Mattia Tedeschi e Edoardo Gori, eclettico atleta, con Giancarlo Varrone, Gabriele Zambelli e Giacomo Pardini.

A San Miniato nella Half Marathon buon esordio di Fabrizio Caprai che alla sua prima esperienza in tale gara ferma i cronometri su 1h27’25 con Alessandro Cassarino a 1h30’55. Nella stessa gara però nella 10 kilometri buone prestazioni per Vittoria Ghelardi con 44’39 seguita da Miriam Cassarino a 44’43, con Alessandro Niola e il giovanissimo Andrea Bove alla loro prima esperienza nel fondo.

