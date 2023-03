Home

Otto furti nei self service, individuato l’autore. Denunciato un 29enne dell’est Europa

4 Marzo 2023

Cecina (Livorno) 4 marzo 2023

Carabinieri della Compagnia di Cecina, dopo un’intensa ed articolata attività d’indagine, supportata anche dalle immagini di impianti di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare e denunciare alla Procura di Livorno il presunto autore di 8 furti ai danni di apparecchiature self-service di 3 autolavaggi, 4 distributori di carburanti e di 1 distributore di generi di consumo.

Si tratta di un 29enne originario dell’Est Europa, già noto alle Forze dell’Ordine. Secondo la ricostruzione dei militari, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio, l’uomo con particolare abilità e velocità; approfittando dell’oscurità della notte, danneggiava le apparecchiature per appropriarsi del denaro ivi contenuto. Esiguo il bottino trafugato ma più significativi i danni apportati.

Spesso travisato con sciarpa e cappuccio, si spostava da un obiettivo all’altro in bicicletta nel centro di Cecina, dove vive da tempo.

Il 29enne dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Livorno del reato di furto aggravato e continuato.

