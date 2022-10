Home

31 Ottobre 2022

Livorno 31 ottobre 2022 – Otto giornalisti e blogger del Nord-Europa in visita sul nostro territorio grazie alla Camera di Commercio

Otto giornalisti e blogger dal grande Nord stanno concludendo in queste ore la visita del nostro territorio iniziata ieri, mercoledì 26 ottobre: l’iniziativa, voluta ed organizzata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ha l’obiettivo di far loro vivere un’immersione di due giorni nella nostra realtà, sperimentando in prima persona l’accoglienza e l’enogastronomia, scoprendone i paesaggi e la cultura.

I dati testimoniano che l’estate 2022 ha segnato il ritorno in grande stile del turismo internazionale: sostenuto principalmente dai flussi provenienti dai paesi europei e Regno Unito, il settore turistico ha visto la riscossa sia nelle presenze straniere che nelle città d’arte (dati Isnart/Unioncamere, luglio 2022).

Questa vitalità fa però tornare all’ordine del giorno la capacità di promozione turistica dei nostri territori, perché proprio in questa delicata fase di crescita vedrà probabilmente premiare le destinazioni in grado di presentarsi nel modo più innovativo e convincente.

A cambiare infatti dopo questi anni di stop non solo il pubblico-obiettivo ma soprattutto le modalità di interazione, gli interessi, i canali di interazione, sempre più digitali.

In questa ottica va letta l’iniziativa della Camera di Commercio.

Provengono quindi dalla Norvegia, dalla Danimarca e dalla Svezia gli opinion leader digitali che sono in questo momento in visita sul nostro territorio (26 e 27 ottobre): un’operazione di incoming mirata che l’Ente camerale ha organizzato in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, il Comune di Castiglione della Pescaia, la Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, le strutture Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona e The Sense Resort Follonica e le cantine Petra Wine e Rocca di Frassinello, il cui contributo è stato essenziale per la realizzazione dell’iniziativa.

“L’organizzazione di questa visita è un obiettivo di cui siamo orgogliosi – spiega Matteo Valori, componente della Giunta camerale che segue nello specifico proprio lo sviluppo dell’incoming turistico internazionale da parte della Camera di Commercio – in particolare la selezione di blogger e giornalisti freelance raccoglie alcune delle firme scandinave più interessanti, e ci aspettiamo un buon riscontro dall’iniziativa”.

Gli otto prestigiosi ospiti hanno un’agenda fitta di impegni che li ha permesso di visitare, in due piccoli gruppi separati, i borghi di Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Castagneto Carducci, Bolgheri e Populonia, ma anche le bellezze naturali: la Diaccia Botrona, la Casa Rossa ed il Golfo di Baratti. Focus poi sulle “cantine d’autore”: gli ospiti hanno potuto visitare e cenare alle cantine di Petra e Rocca di Frassinello, fiori all’occhiello anche dal punto di vista architettonico.

In foto gli otto partecipanti e gli accompagnatori

