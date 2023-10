Home

17 Ottobre 2023

17 ottobre 2023 – Outdoor: alla scoperta delle piscine fuori terra rigide

Le piscine fuori terra rigide sono sempre più gettonate negli spazi outdoor di contesti residenziali.

Le ragioni che stanno determinando il successo di questa tipologia di struttura sono da ricondurre innanzitutto al fatto che possono essere installate in qualsiasi ambiente attraverso un processo rapido, che non richiede autorizzazioni da ottenere presso il proprio comune di residenza, per mezzo di iter burocratici che possono arrivare a essere anche abbastanza lunghi.

Inoltre, una piscina fuori terra rigida può essere installata senza ricorrere a lavori di scavo del terreno: un’opportunità che rende la costruzione dell’area relax sempre più accessibile, anche presso giardini o terrazze di case in affitto.

In aggiunta, è bene ricordare che al giorno d’oggi le soluzioni più all’avanguardia, come questa piscina fuori terra rigida realizzata da Unica Pool, possono essere smontate, rimosse o installate altrove in modo semplice e veloce, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia modulare.

Vero e proprio punto di riferimento del settore, Unica Pool realizza piscine su misura che permettono di arricchire il giardino con strutture caratterizzate da un design accattivante.

Quando e perché installare una piscina fuori terra rigida?

Le piscine fuori terra rigide possono essere installate su qualsiasi tipo di terreno, è sufficiente che l’area di riferimento sia pianeggiante. Si inseriscono senza difficoltà anche in giardini di piccole dimensioni, così come in terrazzi, cortili e in qualsiasi altro spazio esterno.

Le soluzioni delle migliori realtà del settore sono dotate di tutti gli elementi necessari per favorire comfort e sicurezza, dispongono di un impianto di filtrazione potente ed efficace e possono essere completate con numerosi optional.

Nelle piscine realizzate da Unica Pool, per esempio, la struttura è dotata di pareti verticali esterne, scale, spiaggette e zona solarium da allestire a lato piscina o in un angolo separato dedicato al relax.

L’impiantistica, inoltre, è situata all’interno della base, accessibile tramite una porta per tutte le operazioni di manutenzione. In aggiunta, la collocazione della vasca è più alta rispetto al terreno, così da evitare il rischio di cadute accidentali e impedire l’accesso senza autorizzazione a bambini e ad animali domestici.

Si tratta quindi di soluzioni perfette per chi desidera trascorrere il proprio tempo libero all’aperto, in compagnia di amici o familiari, godendosi il piacere dell’acqua e del verde.

Elementi d’arredo personalizzati su misura

Le piscine fuori terra rigide realizzate dalle realtà di riferimento del settore possono essere considerate veri e propri elementi d’arredo, dall’eccezionale resa estetica, che si armonizzano con qualsiasi stile, mettendolo in risalto.

Inoltre, le migliori aziende specializzate ricorrono all’impiego di materiali resistenti e innovativi, che rendono queste piscine resistenti nel tempo e all’uso, oltre che particolarmente eleganti nella forma.

Nelle piscine fuori terra rigide di Unica Pool, per esempio, il design essenziale si armonizza perfettamente con un ambiente abitativo contemporaneo e minimalista, ma anche con un’architettura classica e tradizionale. Naturalmente, queste soluzioni possono anche essere personalizzate secondo le preferenze personali e le caratteristiche estetiche del contesto di riferimento.

Unica Pool, a questo proposito, permette di inserire nella vasca optional come l’idromassaggio e il massaggio cervicale, così come il nuoto controcorrente e i box doccia. Il tutto dando la possibilità di illuminare la struttura con soluzioni al LED che, oltre a permettere di sfruttare la piscina anche di sera, consentono di creare giochi luminosi dall’effetto estremamente suggestivo.

