Over 50 non vaccinati, “Speranza” multa pure i morti

13 Aprile 2022

Riceve la multa di 100 euro per non essersi vaccinato contro il Covid ma era morto 15 anni fa. È successo a Nocera Inferiore

Arrivate le prime multe volute dal ministro Speranza agli over 50 multati con 100 euro anche ai deceduti.

L’uomo, deceduto 15 anni fa, oggi avrebbe 52 anni e riceve una cartella esattoriale da 100 euro per non essere in regola con la vaccinazione imposta da Speranza

Il deceduto non risulta essere più iscritto all’anagrafe comunale. L’uomo è stato anche depennato dalla banca dati dell’Asl Salerno dal giorno del suo decesso,

Qualcosa però non deve aver funzionato nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate.

L’ente di riscossione ha infatti recapitato all’indirizzo della famiglia l’ammenda amministrativa da 100 euro.

Ad accorgersi del clamoroso errore è stata la madre del defunto che ha ritirato la raccomandata

