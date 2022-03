Home

Attualità

Over 50, per lavorare basta il green pass base

Attualità

17 Marzo 2022

Over 50, per lavorare basta il green pass base

17 marzo 2022

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità la road map per allentare allentare le misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza. Il 31 marzo termina lo stato di emergenza ma qualche cosa resta in vigore

Roberto Speranza:

Lavoro, stop a sospensione per over 50 senza Super pass

La sospensione dei lavoratori senza Super Green Pass sopra i 50 anni «non avverrà più. Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile avere il Green pass base. La sospensione dal lavoro resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il prolungamento dell’obbligo è al 31 dicembre

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin