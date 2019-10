Home

Pacchetto Scuola, al via l’erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2019 /2020

21 ottobre 2019

Da mercoledì 23 ottobre presso gli sportelli bancari del “Monte dei Paschi di Siena” Ad ogni famiglia in graduatoria vanno 300 euro

Livorno, 21 ottobre 2019 – Nei prossimi giorni si procederà alla liquidazione dei contributi del “Pacchetto Scuola” per l’anno 2019/2020 finalizzati a coprire le spese necessarie per la frequenza scolastica.

I contributi, corrispondenti ai fondi regionali e statali, ammontano complessivamente a 431.700 euro.

A beneficiarne saranno le famiglie presenti nella graduatoria ( approvata il 10 ottobre scorso) che hanno un valore ISEE tra 0 e 15.748,78 euro. A ciascuna famiglia sarà liquidato l’importo standard di 300 euro previsto per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, come indicato dalla Regione Toscana ( DGR n.432 del 1/4/2019).

I beneficiari che riscuoteranno per cassa dovranno presentarsi ad uno degli sportelli del Monte dei Paschi di Siena con il codice fiscale e il documento di identità.

Per facilitare le operazioni di liquidazione sono state indicate specifiche date di riscossione in base alla lettera iniziale del cognome dell’adulto beneficiario.

Mercoledì 23 Ottobre 2019 dalla lettera “A” alla lettera “K”

Giovedì 24 Ottobre 2019 dalla lettera “L” alla lettera “Z”