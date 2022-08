Home

Pacchetto Scuola, da lunedì 29 agosto è possibile presentare domanda per accedere al contributo

27 Agosto 2022

Livorno, 27 agosto 2022 – Da lunedì 29 agosto e fino al 21 settembre è possibile presentare al Comune di Livorno la domanda per il “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2022/2023.

L’incentivo economico è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). E’ necessario conservare la documentazione delle spese sostenute da esibirsi in caso di controlli.

Il “Pacchetto scuola” è destinato a studentesse e studenti residenti a Livorno iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,781.

Per le studentesse e agli studenti di Capraia, che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente, la soglia del valore ISEE è fissata in euro 36.000.

La domanda d’ammissione al bando dovrà essere presentata online dalle ore 9 di di lunedì 29 agosto alle ore 12 di mercoledì 21 settembre accedendo da pc, tablet o smartphone al link: https://livorno.simeal.it/sicare/benvenuto.php

L’accesso è consentito identificandosi tramite SPID oppure tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi), TS-CNS (Tessera Sanitaria) e CIE (Carta di Identità Elettronica). Sia per CNS sia per CIE è necessario un lettore smart card.

Il bando è consultabile alla seguente pagina: https://www.comune.livorno.it/educazione-scuola/contributo-pacchetto-scuola

Per informazioni: ufficio Diritto allo Studio, telefono 0586 – 820602, 820635; fax 0586 – 518650; e-mail dirstudio@comune.livorno.it

