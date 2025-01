Home

Provincia

“Pacchetto scuola” Rosignano, da domani disponibili i contributi

Provincia

8 Gennaio 2025

“Pacchetto scuola” Rosignano, da domani disponibili i contributi

Rosignano Marittimo (Livorno) 8 gennaio 2025 “Pacchetto scuola” Rosignano, da domani disponibili i contributi

Da giovedì 9 gennaio sono disponibili i contributi del “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2024/2025. I beneficiari, che sono stati inseriti nell’apposita graduatoria, redatta per protocollo di presentazione della domanda per ragioni di privacy, riceveranno il contributo assegnato a sostegno delle spese scolastiche (libri di testo, materiale didattico e servizi) sostenute per l’anno scolastico 2024/2025.

I Servizi Finanziari del Comune di Rosignano Marittimo provvederanno a versare l’importo direttamente sul conto corrente di chi ha fornito il codice Iban nella domanda di richiesta del contributo, mentre gli altri beneficiari (la persona che ha presentato la domanda, genitore o studente maggiorenne) che hanno scelto di riscuotere il contributo tramite il Servizio di Tesoreria Comunale, possono rivolgersi, a partire dal giorno 9 gennaio 2025, agli sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra muniti di documento di identità e codice fiscale.

Cogliamo l’occasione per ricordare che in base al bando regionale “il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione di spesa per i controlli da effettuarsi a campione sulle domande ammesse al beneficio”.

Per ulteriori informazioni i beneficiari possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ed Educativi ai numeri 0586 724238 o 0586 724241”.