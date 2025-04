Home

17 Aprile 2025

Pace in Palestina, stop al genocidio, sabato corteo a Livorno

Livorno 17 aprile 2025 Pace in Palestina, stop al genocidio, sabato corteo a Livorno

“Il Segretario generale dell’ONU Guterres ha dichiarato: “Gaza è un campo di sterminio”.

Il governo israeliano usa l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 come pretesto per praticare il genocidio del popolo palestinese, dopo decenni di ininterrotta colonizzazione aggressiva, in violazione di tutte le risoluzioni dell’ONU. Dopo l’interruzione della tregua, l’esercito israeliano compie azioni ancora più feroci, non solo contro la popolazione palestinese, ma anche contro soccorritori e giornalisti. Tutto questo con la complicità degli USA, dell’UE, del Governo italiano, mentre alcuni Stati accolgono il criminale Netanyahu con tutti gli onori, nonostante il mandato di cattura internazionale a suo carico.

Uniamo la nostra voce a quella del popolo palestinese e di tutte le donne e gli uomini, inclusi numerosi ebrei, che chiedono la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e di tutti i prigionieri palestinesi:

PACE IN PALESTINA, STOP GENOCIDIO E OCCUPAZIONE

CORTEO

SABATO 19 APRILE 2025, ORE 16.30, PIOMBINO, PIAZZA DANTE”

promuove la Rete solidale e antirazzista

adesioni pervenute finora: Donne in nero; Cgil; Sinistra italiana; Partito dei Carc; M5S; Camping CIG; Croce del Sud; PD; Rifondazione comunista; Giovani comunisti; ARCI; Samarcanda