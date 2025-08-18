Home

Provincia

Collesalvetti

Paga 500 euro per uno specchietto rotto, truffato turista tedesco

Collesalvetti

18 Agosto 2025

Paga 500 euro per uno specchietto rotto, truffato turista tedesco

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 18 agosto 2025 Paga 500 euro per uno specchietto rotto, truffato turista tedesco

I Carabinieri della Stazione di Stagno, all’esito di un’indagine orientata a contrastare l’odioso fenomeno delle truffe, soprattutto quelle ai danni degli utenti della strada, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne pisano, individuato dagli operanti quale presunto autore di una truffa perpetrata con la nota “tecnica dello specchietto” ai danni di un turista tedesco.

L’uomo, a bordo di una auto non di sua proprietà, ha approcciato la vittima sulla strada statale verso la frazione di Guasticce mentre era a bordo della propria auto, con il pretesto di un’asserita collisione.

Il turista, in buona fede, ha creduto di aver arrecato il danno all’uomo e si è reso disponibile ad attivare l’assicurazione ma l’interlocutore l’ha subito dissuaso chiedendo un risarcimento immediato di 500 euro in contanti. La vittima, tratta in inganno più facilmente anche per via del gap linguistico, ha quindi prelevato allo sportello bancomat la somma. L’uomo, preso il denaro, si è allontanato.

La vittima, tuttavia, insospettitasi per l’intera dinamica dell’episodio, una volta giunta a destinazione, si è rivolta ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Grazie agli elementi forniti, opportunamente integrati gli accertamenti svolti, anche avvalendosi delle telecamere presenti sul tratto stradale, i militari della Stazione di Stagno sono risaliti al presunto responsabile, peraltro già noto per precedenti specifici. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria di Livorno del reato di truffa aggravata.