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Paga con carte oggetto di furto, denunciato un 50enne

Piombino

22 Aprile 2026

Paga con carte oggetto di furto, denunciato un 50enne

Piombino (Livorno) 22 aprile 2026 Paga con carte oggetto di furto, denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Piombino, a conclusione di un’indagine, hanno denunciato all’AG di Livorno un 50enne poiché indiziato di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I militari sono riusciti a ricostruire i fatti sulla scorta delle indagini scaturite a seguito delle denunce presentate da due diverse vittime del furto del proprio portafogli, avvenuti in contesti e momenti differenti.

Poco dopo essersi accorti dell’ammanco ma prima di procedere al blocco delle carte di pagamento che vi erano contenute, hanno ricevuto sul cellulare le notifiche di alcuni pagamenti, di importo sufficientemente contenuto da essere state autorizzate senza l’uso del pin, effettuati in varie tabaccherie ed esercizi commerciali della zona, per un danno complessivo di circa 150 euro.

I carabinieri sono partiti dall’acquisizione dei filmati delle telecamere presenti nei luoghi dei furti e nei luoghi degli illeciti utilizzi individuando, un uomo che sono riusciti ad identificare grazie alla conoscenza del territorio. Il 50enne, già gravato da altri precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno per indebito utilizzo di strumenti di pagamento e ricettazione.