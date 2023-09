Home

24 Settembre 2023

Livorno 24 settembre 2023 – Paga con il Contactless rubato ad una livornese, denunciato 29enne di Lucca

I Carabinieri della Stazione di Stagno, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato all’AG di Livorno un 29enne del lucchese, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La vicenda ha inizio con la denuncia di furto del portafogli presentata da una livornese presso i carabinieri che hanno subito avviato le indagini.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane sarebbe entrato in possesso della carta bancomat trafugata alla donna e l’avrebbe utilizzata per prelevare la somma di 40 euro presso un ATM di Stagno, grazie al ritrovamento di un bigliettino riportante il codice pin.

I carabinieri sono dapprima riusciti a dare un volto all’utilizzatore della carta e poi ad identificarlo.

Per il 29enne è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

